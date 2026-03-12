O filme sombrio com Priyanka Chopra no Prime Video que vai te perturbar do começo ao fim

Ninguém hesitaria em voltar ao passado para evitar um acontecimento que poderia mudar radicalmente seu futuro. Cada um reivindica o que considera ser justo, e amor, fúria, desejo e ganância sobem e descem na escala da vida de acordo com o lugar em que nos achamos. Essa verdadeira guerra acha esteio nas batalhas cruentas da vida real na hora em que, uma vez aberto o flanco, não se pode conter a horda de inimigos que avançam com fome de barbárie. Ordenadamente, “O Refúgio” vai ganhando vida com personagens furiosos, que ocupam cada pedaço da tela ao longo de uma história cheia de altos e baixos. Frank E. Flowers leva seu filme para o terreno do fantástico, atento às intersecções que pode ter com o público.

Uma mulher valente

O mundo, um lugar cuja hostilidade persegue-nos sem descanso, fica ainda mais perigoso depois de certas experiências. Uma inscrição sobre fundo preto indica que tudo começa em 1846, quando o domínio dos corsários no Mar do Caribe está no fim. Ercell Bodden, a Maria Sanguinária, toca a vida depois de ela mesma ter largado a rotina de crimes a bordo, e agora é só uma peixeira junto aos filhos, Isaac e Elizabeth, a Lizzy. O diretor e o corroteirista Joe Ballarini aproveitam todas as chances de refinar essa ambiguidade, e não deixa de causar espécie quando Ercell é obrigada a relembrar o velho ofício e contra-atacar o capitão Connor, um caçador de recompensas que procura uma arca cheia de moedas raras e sequestra T.H., o marido de Ercell, para deixar claro que irá até as últimas consequências para usurpar o tesouro.

Haverá sangue

A bravura de uma mulher que se envolve num imbróglio sangrento contra a sua vontade vai se revelando uma trama poderosa, ainda que um tanto sem controle por causa dos excessivos vaivéns. Voluntariamente ou de modo inconsciente, Flowers imprime a seu trabalho uma aura de filme B, cuja produção irretocável se harmoniza com performances cuidadosas, tendo numa ponta a versatilidade de Priyanka Chopra Jonas e na outra a convicção de Karl Urban. Os dois fazem deste conto sobre determinação e honra um bom passatempo, até para aqueles menos chegados aos romances de capa e espada à Dumas ou McCulley.