O suspense do Prime Video que muita gente descobriu por acaso e não conseguiu parar de ver

Dirigido por Tom Kingsley, “Improvisação Perigosa” reúne Bryce Dallas Howard, Orlando Bloom, Nick Mohammed e Paddy Considine numa comédia policial que entende a força da própria premissa e não tenta enfeitá-la demais. Kat dá aulas de improvisação em Londres, sente a carreira parada e aceita a proposta do detetive Billings para usar dois alunos, Marlon e Hugh, em operações vendidas como discretas e de baixo risco. Já há graça aí. Uma professora de palco, um ator convencido do próprio talento e um sujeito travado de escritório não parecem exatamente o trio ideal para circular perto de criminosos.

Kat entra em cena como alguém que já se habituou à frustração, e Howard usa esse cansaço sem fazer da personagem um caso de autopiedade. Marlon ainda se comporta como se o grande papel da vida estivesse logo adiante, enquanto Hugh aparece como o funcionário que foi ao curso para aprender a falar sem se encolher a cada frase. Billings arrasta os três para uma investigação sobre cigarros falsificados vendidos em lojas de esquina de Londres, e a mudança da sala de aula para esse circuito clandestino produz boa parte do humor. Ninguém ali parece preparado.

A primeira infiltração exige que os três inventem versões criminosas de si mesmos, e Kingsley acerta ao tratar esse salto não como brincadeira de palco, mas como problema prático. Kat, Marlon e Hugh assumem codinomes como Bonnie, Roach e The Squire e passam a circular por becos, encontros e acertos com gente que não tem motivo algum para acreditar neles. Cada passo puxa o seguinte. O que torna o filme interessante não é apenas a ideia de improvisadores infiltrados, mas a insistência em mostrar como uma mentira pequena precisa crescer depressa quando encontra alguém disposto a testá-la.

Corpos fora do lugar

Bloom percebe bem o ridículo de Marlon, sobretudo quando o personagem engrossa o próprio passado inventado em situações que pediam discrição e acabam recebendo floreio demais. Mohammed segue por outro caminho e faz de Hugh um corpo sempre deslocado, como se o sujeito tivesse chegado ao lugar errado alguns minutos antes de entender o risco em volta. Isso aparece com mais força quando ele é forçado a provar cocaína diante de criminosos. A comicidade, ali, não suaviza o aperto, apenas o torna mais estranho.

Quando o trio entra no círculo de Fly e percebe que existe alguém acima dele, Metcalfe, a operação perde qualquer aparência de controle. Billings havia apresentado a tarefa como trabalho lateral, quase burocrático, mas as saídas vão se estreitando e Kat, Marlon e Hugh passam a depender apenas da rapidez com que conseguem emendar uma invenção na outra. O chão começa a ceder. “Improvisação Perigosa” melhora justamente nesse ponto, porque deixa de ser uma piada esticada e passa a explorar a aflição de três pessoas que precisam sustentar convicção sem ter intimidade nenhuma com o papel que inventaram.

Voz firme e mãos úmidas

Kingsley não transforma o submundo londrino numa caricatura espalhafatosa, e isso ajuda a manter a tensão perto dos corpos, das vozes e dos gestos. Sean Bean, Paddy Considine e os demais dão peso ao entorno, mas o centro continua no trio e na maneira como Kat tenta mandar, Marlon exagera e Hugh procura não desmontar. Howard segura bem esse eixo entre autoridade, desgaste e espanto, enquanto Bloom e Mohammed entendem o quanto o riso depende de não parecer busca ansiosa por graça. Fica a imagem de um beco de Londres, uma porta entreaberta, mãos úmidas e gente falando um pouco além da conta.