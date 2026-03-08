O filme de ação do Prime Video que virou um dos mais assistidos de março

Dirigido por Asif Akbar, “MR-9: Missão Mortal” reúne ABM Sumon, Frank Grillo, Michael Jai White e Sakshi Pradhan em uma história de espionagem que sai de Bangladesh e chega aos Estados Unidos. Tudo começa rápido. Masud Rana, agente do Bangladesh Counter Intelligence conhecido como MR-9, cruza o caminho da CIA quando uma rede ligada a terrorismo, armas ilegais e tecnologia passa a cercar os irmãos Roman e Ricci Ross, empresários protegidos pela fachada da R&R Robotics. O ponto de partida é claro e põe em circulação os elementos centrais do longa, disfarce, sigilo, cooperação forçada e um plano criminoso de grande escala.

Asif Akbar conduz esse início como apresentação de personagem. Sem rodeios. A abertura lança MR-9 no perigo antes de qualquer explicação mais longa e, a partir daí, o filme organiza seu universo com códigos conhecidos do gênero, como gadgets, apoio técnico e a repetição do codinome como marca. O elo com o BCI, a ameaça internacional e a aproximação desconfortável com a CIA entram cedo o bastante para que a ação encontre rumo sem se afogar em exposição.

Quando a operação sai de Bangladesh e avança pelo território americano, a relação entre Masud e Duke passa a sustentar boa parte do interesse. Os dois agem em silêncio. De um lado está um agente do BCI, do outro um homem da CIA, ambos obrigados a trocar informação, circular sob sigilo e se aproximar do núcleo protegido pela R&R Robotics, enquanto Roman Ross e Ricci Ross ampliam seus negócios clandestinos. Essa linha mantém o filme de pé porque fixa um objetivo, dá rosto ao inimigo e preserva a sensação de urgência sem embaralhar demais o caminho.

Devi também ajuda a dar forma a essa infiltração, sobretudo quando a missão exige aproximação, cautela e risco pessoal. Ela entra no centro. Sua presença amarra melhor os movimentos de MR-9 dentro da organização e mantém a ação ligada a vigilância, emboscadas, troca de tiros e à necessidade constante de preservar o disfarce. Os deslocamentos entre países, os planos aéreos e o esforço para ampliar o alcance da ameaça colaboram para que a trama ganhe escala, ainda que nem sempre essa dimensão apareça com a mesma força no acabamento das cenas.

A parte mais frágil surge justamente onde o gênero costuma pedir mais precisão. Aí pesa. Parte dos confrontos sofre com tiros sem peso, sangue digital e flashes artificiais, o que reduz a sensação de impacto físico em momentos que deveriam concentrar mais tensão. Isso fica mais evidente quando Frank Grillo e Michael Jai White passam a dividir o mesmo espaço, porque a presença dos dois prepara o espectador para um choque mais duro, mais extenso e melhor desenhado do que aquele que de fato aparece na tela.

Ainda assim, “MR-9: Missão Mortal” conserva uma linha de ação nítida do começo ao fim. Isso segura o conjunto. O codinome do herói, seu elo com o Bangladesh Counter Intelligence, a parceria com a CIA, a fachada corporativa da R&R Robotics e a infiltração em torno de Devi mantêm a história orientada por objetivos simples e compreensíveis. Sem resolver tudo o que promete, o longa ao menos apresenta Masud Rana como uma figura capaz de sustentar novas missões, parado sob uma luz fria, com a arma baixa na mão e o eco metálico de um hangar vazio ao redor.