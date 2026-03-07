O filme de Zack Snyder que revolucionou o cinema de ação chegou à Netflix

Dirigido por Zack Snyder, com Gerard Butler, Lena Headey, David Wenham e Rodrigo Santoro, “300” reconta a resistência de Leônidas em Termópilas como lenda de guerra e culto ao sacrifício. Quando mensageiros de Xerxes exigem submissão a Esparta, o rei reage mesmo sem poder convocar todo o exército, travado por impedimentos religiosos e políticos. A desvantagem já está posta. Em vez de sair cercado pela segurança de um grande contingente, Leônidas parte com 300 homens e com a certeza de que o estreito será sua única chance contra a massa persa.

Essa limitação pesa desde o começo, porque a defesa de Termópilas não nasce como demonstração de força, mas como resposta desesperada a um cerco que junta ritual, geografia e falta de reforços. No caminho, os espartanos encontram outros gregos, entre eles os arcádios de Daxos, e a passagem estreita ganha valor militar imediato, reduzindo o espaço de ataque do inimigo e obrigando cada corpo a ocupar seu lugar com precisão. Nada ali sobra. Snyder prende a batalha a esse pedaço de chão e faz do risco físico a medida de tudo, do primeiro choque ao momento em que segurar posição já parece um ato de pura obstinação.

O traço mais forte de “300” continua sendo a decisão de filmar a guerra como figura pronta, como se cada plano já tivesse sido gravado antes na imaginação. As investidas persas no desfiladeiro, repetidas em ondas, aparecem envoltas por uma artificialidade digital assumida, e os corpos espartanos surgem sem armadura pesada, duros, reluzentes, expostos como estátuas que aprenderam a matar. Sangue, suor e bronze. Essa mistura de cenário fabricado, carne exibida e disciplina militar cria um mundo febril, quase sempre belo à sua maneira brutal, mesmo quando a insistência no mesmo choque faz a cena se aproximar da exaustão.

A guerra contada por Dilios

Snyder não esconde o exagero, e por isso a violência aparece tratada como ornamento, com decapitações, jorros de sangue e golpes encenados como uma coreografia feroz. A presença de Dilios pesa muito nesse desenho, porque o sobrevivente não apenas conta o que houve em Termópilas, mas transforma o massacre em canto de guerra, amplia Xerxes, achata os inimigos e converte a derrota em matéria de exaltação. Tudo passa por essa voz. Quando se aceita esse filtro, as figuras monstruosas do lado persa, a escala quase sobrenatural do ataque e a solenidade das falas deixam de pedir verdade histórica e passam a existir como versão inflamável dos fatos.

Há um segundo campo de batalha em Esparta, e Lena Headey sustenta essa frente com firmeza ao ligar o conselho ao desfiladeiro onde Leônidas resiste. Enquanto o rei recusa a oferta de riqueza e poder feita por Xerxes e mantém seus homens diante de sucessivas ondas de ataque, Gorgo tenta arrancar apoio político para enviar ajuda, lembrando que a guerra depende também de fala pública, aliança e disputa interna. Esparta segue distante. Esse corte entre a rainha e o rei impede que “300” fique trancado apenas na repetição dos choques e dá peso concreto ao limite que acompanha cada golpe em Termópilas.

A trilha secreta e o pó

A entrada de Ephialtes endurece ainda mais esse desenho, porque sua rejeição e sua posterior traição, ao revelar a trilha secreta que contorna a posição grega, empurram a história para uma moral sem folga. Xerxes, ao mesmo tempo majestoso e extravagante, aparece moldado para o espanto, e a oposição entre liberdade espartana e ameaça persa é levada ao máximo sem quase nenhuma hesitação. O estreito vira destino. “300” permanece vivo menos por qualquer compromisso com o passado do que pela violência plástica com que grava seus gestos, seus gritos e sua disciplina num corredor de pedra, metal e pó.