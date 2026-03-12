O romance épico inspirado por Jane Austen que vai te fazer suspirar, no Prime Video

Perder dinheiro muda prioridades rapidamente, e quando o futuro depende de reputação e casamento, cada encontro social passa a valer mais do que parece. É nesse terreno delicado que se move “Razão e Sensibilidade”, adaptação dirigida por John Alexander que acompanha a família Dashwood depois de uma queda brusca de status. A história gira principalmente em torno de Marianne Dashwood, interpretada por Charity Wakefield, cuja maneira intensa de viver os sentimentos contrasta com as expectativas sociais que cercam sua família. Ao lado dela aparecem dois homens que representam caminhos muito diferentes: o sedutor John Willoughby, vivido por Dominic Cooper, e o discreto coronel Brandon, interpretado por David Morrissey.

Tudo começa quando a morte do patriarca da família deixa a viúva Dashwood e suas três filhas com uma herança mínima. O impacto é imediato: elas precisam deixar a confortável casa em Sussex e se mudar para uma residência bem mais simples em Devonshire. Essa mudança não é apenas geográfica, é social. A família perde parte do prestígio e precisa reconstruir relações em um novo ambiente, onde vizinhos, visitas e eventos sociais passam a ter um papel decisivo. Nesse cenário surge Sir John Middleton, o vizinho rico que adora reunir pessoas em jantares e encontros, funcionando quase como um anfitrião permanente que apresenta possíveis pretendentes às jovens Dashwood.

É nesse contexto que Marianne começa a chamar atenção. Charity Wakefield constrói uma personagem apaixonada, impulsiva e absolutamente transparente em relação aos próprios sentimentos. Marianne não tem paciência para jogos sociais nem para a cautela que a época exige. Quando ela conhece John Willoughby, interpretado por Dominic Cooper com charme evidente, a conexão entre os dois parece imediata. Willoughby tem presença, carisma e uma naturalidade que combina com o temperamento livre de Marianne, e os dois rapidamente se tornam o centro das atenções nas reuniões sociais da região.

Mas o mesmo ambiente que aproxima também observa. Em comunidades pequenas, especialmente na sociedade retratada pela história, cada passeio, cada conversa prolongada e cada visita ganha significado. A relação entre Marianne e Willoughby passa a ser comentada e interpretada por todos ao redor, como se cada gesto fosse uma promessa. Dominic Cooper aproveita bem esse clima de expectativa e constrói um Willoughby sedutor, mas também imprevisível, alguém que parece confortável circulando nesse jogo social.

Enquanto isso, o coronel Brandon surge como uma presença completamente diferente. Interpretado por David Morrissey, ele é mais velho, reservado e claramente deslocado em meio à energia juvenil de Marianne e Willoughby. Brandon observa muito antes de agir, fala pouco e mantém certa distância emocional. Mesmo assim, ele aparece repetidamente nos mesmos encontros e visitas, como alguém que permanece atento a tudo que acontece ao redor da família Dashwood.

Um dos pontos interessantes da série está justamente nesse contraste entre temperamentos. Marianne acredita profundamente na ideia de amor intenso e espontâneo, enquanto o mundo ao redor parece funcionar de maneira muito mais calculada. A narrativa acompanha esse choque de expectativas com bastante clareza: de um lado estão os sentimentos diretos da jovem, do outro está uma sociedade que mede cada gesto com cuidado, especialmente quando reputação e casamento estão em jogo.

John Alexander conduz a história com ritmo elegante e bastante fiel ao espírito do romance original. Não há pressa excessiva nem dramatização exagerada. Em vez disso, a narrativa se apoia em conversas, encontros sociais e pequenas decisões que acabam tendo consequências maiores do que os personagens imaginam no início. Esse estilo funciona bem porque permite que o público observe o mesmo jogo social que os personagens estão tentando entender.

Charity Wakefield é o coração emocional da história. Sua Marianne é vibrante, às vezes imprudente, mas sempre genuína. A atriz consegue transmitir bem a sensação de alguém que se recusa a esconder o que sente, mesmo quando isso complica as coisas ao seu redor. Dominic Cooper, por sua vez, traz leveza e magnetismo para Willoughby, enquanto David Morrissey oferece um contraponto mais silencioso e melancólico como o coronel Brandon.

“Razão e Sensibilidade” é um retrato bastante humano de escolhas emocionais em um mundo cheio de regras sociais. A série acompanha essas personagens enquanto elas tentam equilibrar sentimento, orgulho e expectativa pública, mostrando como decisões aparentemente simples podem alterar completamente o rumo de uma família. É uma história sobre amor, mas também sobre reputação, maturidade e as diferentes maneiras de enfrentar a realidade quando o coração insiste em seguir um caminho próprio.