Uma das versões mais charmosas de romance de Jane Austen, dirigida por Ang Lee, está na Netflix

Quando o dinheiro some e a segurança familiar desaparece de um dia para o outro, sentimentos passam a competir diretamente com sobrevivência social. É exatamente esse tipo de dilema que move “Razão e Sensibilidade”, elegante drama dirigido por Ang Lee que acompanha duas irmãs obrigadas a aprender, muito cedo, que amor e estabilidade nem sempre caminham juntos. O filme reúne Emma Thompson, Kate Winslet e Hugh Grant em uma história delicada, observadora e cheia de pequenas tensões sociais que definem o destino dos personagens sem precisar de grandes explosões dramáticas.

A trama começa quando a família Dashwood perde o patriarca e descobre rapidamente que a herança não ficará com elas. A propriedade passa para John Dashwood, interpretado por James Fleet, filho do primeiro casamento do Sr. Dashwood. Com isso, a viúva Sra. Dashwood, vivida por Gemma Jones, e suas três filhas precisam deixar a casa onde sempre viveram e aceitar uma nova realidade muito mais modesta em Devonshire. A mudança não é apenas geográfica. Ela redefine o futuro das jovens, porque naquele contexto social o casamento passa a ser praticamente a única forma de recuperar estabilidade financeira e posição.

É nesse cenário que o filme constrói seu conflito central através das duas irmãs mais velhas. Elinor Dashwood, interpretada por Emma Thompson, observa o mundo com calma, prudência e um enorme senso de responsabilidade. Ela mede palavras, analisa comportamentos e tenta proteger a família de qualquer escândalo social. Marianne Dashwood, vivida por Kate Winslet em um de seus primeiros grandes papéis, é o oposto completo: intensa, romântica e completamente guiada pelo que sente naquele momento. Para Marianne, amar é se jogar sem cálculo. Para Elinor, amar exige cuidado e paciência.

A diferença entre as duas se torna ainda mais evidente quando os interesses amorosos entram na história. Elinor desenvolve uma relação silenciosa e cheia de cautela com Edward Ferrars, personagem de Hugh Grant. Existe afeto entre os dois, isso fica claro desde cedo, mas Edward parece sempre hesitar antes de dar qualquer passo mais firme. Ele demonstra carinho, mas carrega um peso invisível nas decisões, como se soubesse que assumir um compromisso pode trazer consequências complicadas dentro da própria família.

Enquanto isso, Marianne vive uma paixão arrebatadora ao conhecer John Willoughby, interpretado por Greg Wise. O jovem aparece como um verdadeiro sopro de entusiasmo na vida dela. Ele é charmoso, impulsivo e compartilha o mesmo gosto por emoções intensas. A conexão entre os dois acontece rapidamente e se desenvolve diante de todos, sem a cautela que marca a relação de Elinor com Edward. Para Marianne, essa intensidade parece a forma mais verdadeira de amor. Para quem observa de fora, especialmente Elinor, ela também pode ser um risco.

O interessante em “Razão e Sensibilidade” é que Ang Lee transforma essas diferenças emocionais em algo muito concreto. O filme mostra como cada escolha sentimental pode alterar reputações, abrir ou fechar portas e definir o futuro financeiro de alguém. Não se trata apenas de romance. Cada visita, cada conversa e cada aproximação social carrega um peso real dentro daquela sociedade inglesa cheia de regras silenciosas.

Emma Thompson conduz Elinor com uma elegância impressionante. A personagem raramente explode emocionalmente, mas cada silêncio dela revela o esforço constante de manter equilíbrio dentro de uma situação delicada. Já Kate Winslet dá a Marianne uma energia vibrante, quase elétrica, que faz sentido para alguém que acredita que viver intensamente é sempre melhor do que se proteger demais.

Ang Lee observa tudo isso com uma direção muito sensível. Ele prefere focar nas interações humanas, nas pequenas reações e nos momentos de constrangimento social que dizem muito sem precisar de grandes discursos. O resultado é um filme que parece simples na superfície, mas que revela camadas interessantes sobre orgulho, expectativas sociais e as diferentes formas de lidar com o amor.

“Razão e Sensibilidade” não tenta escolher qual das duas irmãs está certa. A razão de Elinor protege. A sensibilidade de Marianne dá sentido à vida. O filme acompanha esse choque de visões com delicadeza, humor sutil e muita empatia pelos personagens. É uma história sobre sentimentos, claro, mas também sobre crescer, aceitar limites e descobrir que nem sempre o coração e a realidade caminham no mesmo ritmo.