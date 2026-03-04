Baseado em best-seller com mais de 22 milhões de cópias vendidas, aventura com Daniel Craig e Nicole Kidman está na HBO Max

Quando adultos decidem controlar o que pode ou não ser descoberto, até a curiosidade de uma criança vira ameaça. “A Bússola de Ouro” parte dessa tensão e constrói uma aventura que mistura fantasia, política e amadurecimento sem perder o olhar encantado da infância. A história acompanha Lyra Belacqua, vivida por Dakota Blue Richards, uma órfã criada nos corredores da Universidade de Oxford em um mundo onde cada pessoa carrega um daemon, a manifestação animal da própria alma.

A rotina dela muda quando descobre a existência de uma substância misteriosa chamada pó, associada a algo perigoso pelas autoridades religiosas que dominam aquele universo. Ao mesmo tempo, crianças começam a desaparecer, incluindo Roger, seu melhor amigo. A partir daí, a busca deixa de ser curiosidade intelectual e vira urgência pessoal.

Daniel Craig interpreta Lorde Asriel, o explorador que desafia abertamente o poder religioso ao investigar o pó em expedições ao Norte. Ele não é exatamente um herói caloroso; é movido por ambição e convicção, e isso cria uma tensão interessante na relação com Lyra. Já Nicole Kidman, como a enigmática Mrs. Coulter, entrega uma presença magnética. Ela seduz com elegância e autoridade, mas há sempre algo calculado em seus gestos, como se cada palavra tivesse um objetivo oculto. A dinâmica entre Lyra e Mrs. Coulter é um dos pontos mais fortes do filme, porque mistura proteção, manipulação e desconfiança sem precisar explicar demais.

O grande diferencial da trama é a bússola dourada, o aletiômetro, um instrumento ancestral capaz de revelar verdades para quem sabe interpretá-lo. Quando Lyra descobre que consegue lê-lo, ganha uma vantagem rara em um mundo onde informação é poder. Esse detalhe transforma a jornada em algo maior do que uma simples missão de resgate. Não se trata apenas de encontrar Roger, mas de enfrentar uma estrutura que tenta decidir o que as pessoas podem saber sobre si mesmas.

O filme alterna momentos de aventura grandiosa, especialmente na viagem ao Norte, com cenas mais intimistas, focadas nas escolhas de Lyra. A fantasia aqui não serve só como espetáculo visual; ela cria um cenário onde temas como controle, fé e liberdade aparecem de forma acessível, quase palpável. Ainda assim, a narrativa mantém leveza suficiente para dialogar com o público mais jovem, sem simplificar demais os conflitos.

Dakota Blue Richards sustenta o centro emocional da história com naturalidade impressionante. Sua Lyra é teimosa, impulsiva e inteligente, e essa combinação move a trama o tempo todo. Daniel Craig traz peso e autoridade às cenas em que aparece, enquanto Nicole Kidman constrói uma antagonista que fascina tanto quanto inquieta. É o tipo de personagem que não precisa levantar a voz para dominar o ambiente.

“A Bússola de Ouro” pode não aprofundar todas as questões que sugere, mas acerta ao apresentar um universo coeso e instigante. É uma fantasia que aposta na coragem de uma menina diante de instituições poderosas e não subestima a inteligência do espectador. O filme deixa claro que conhecimento e liberdade caminham juntos, e que desafiar estruturas consolidadas tem um preço. Ainda assim, acompanhar Lyra nessa jornada é um convite irresistível a acreditar que curiosidade não é pecado, é força.