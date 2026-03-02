Romance fofinho com Meg Ryan e Tom Hanks que vai deixar seu dia menos estressante, na Netflix

“Mensagem Pra Você”, dirigido por Nora Ephron, parte de uma ideia irresistivelmente simples: duas pessoas se apaixonam pela internet sem saber que, na vida real, estão em lados opostos de uma guerra comercial. Kathleen Kelly, vivida por Meg Ryan, é dona de uma charmosa livraria infantil herdada da mãe, um espaço pequeno, afetivo e cheio de memória. Joe Fox, interpretado por Tom Hanks, é o herdeiro de uma poderosa rede de megastores que decide abrir uma enorme livraria no mesmo bairro. Enquanto ela vê o negócio da família ameaçado, ele lidera a expansão com naturalidade corporativa. O detalhe é que, à noite, os dois trocam confidências por e-mail, sob pseudônimos, compartilhando dúvidas, frustrações e pequenas alegrias do dia.

Kathleen está num relacionamento estável com Frank (Greg Kinnear), um jornalista cheio de convicções e discursos inflamados, mas encontra no amigo virtual uma escuta mais delicada. Joe, por sua vez, namora Patricia (Parker Posey), elegante e prática, mas reserva para a tela do computador a parte mais vulnerável de si. O que começa como uma distração vira hábito. E o hábito vira expectativa diária. A famosa notificação de nova mensagem ganha peso emocional, quase como se fosse um encontro marcado.

O conflito cresce quando a Fox Books finalmente abre as portas. A diferença de escala é brutal: café, descontos agressivos, estoque gigantesco. Kathleen tenta reagir com o que tem — proximidade com os clientes, leitura para crianças, o charme do atendimento pessoal. Mas a conta não fecha com boa vontade. A tensão sai das vitrines e invade reuniões de bairro, discussões públicas e encontros desconfortáveis. Kathleen passa a enxergar Joe como o símbolo de tudo que ameaça sua história. Joe, mesmo seguro na posição de executivo, começa a perceber que aquela disputa tem rosto e sentimento.

É aí que o filme encontra seu melhor ritmo. Tom Hanks trabalha Joe com uma mistura de confiança e hesitação, especialmente quando percebe quem está do outro lado dos e-mails. Ele não diz tudo, mas calcula cada passo, tentando manter o vínculo virtual enquanto administra o estrago no mundo real. Meg Ryan faz de Kathleen uma personagem luminosa mesmo nos momentos de frustração; ela é prática, mas romântica o suficiente para acreditar na conexão invisível que construiu digitando mensagens madrugada adentro.

A comédia surge nos encontros presenciais, cheios de ironia e pequenas provocações. Há constrangimentos, comentários atravessados e tentativas de gentileza que quase dão errado. Nada é exagerado; o humor nasce da situação embaraçosa de gostar de alguém que, oficialmente, você deveria detestar. E isso funciona porque os dois protagonistas têm química real. Mesmo quando discutem, existe uma curiosidade mútua que escapa pelas frestas.

Nora Ephron conduz tudo com leveza e inteligência, sem transformar a disputa comercial em vilania caricata. Joe não é um vilão clássico; ele representa uma lógica empresarial que engole negócios menores sem pedir licença. Kathleen também não é apenas vítima; ela é orgulhosa, combativa e demora a admitir o quanto está envolvida emocionalmente. O roteiro equilibra romance e realidade econômica, lembrando que escolhas afetivas têm consequências práticas.

“Mensagem Pra Você” continua atual justamente por tratar a tecnologia como ponte, não como truque. Os e-mails não são apenas recurso narrativo; são espaço de verdade para dois personagens que, cara a cara, vestem armaduras. O filme entende que intimidade pode nascer de palavras digitadas, mas sobreviver exige coragem fora da tela. E é nesse ponto, entre o clique e o encontro, que a história encontra sua graça e sua tensão, sem precisar revelar mais do que isso para conquistar quem assiste.