De Nancy Meyers, uma das comédias românticas mais aclamadas do século 21, na Netflix

Helena Oliveira
Por Helena Oliveira
Em “Alguém Tem Que Ceder”, dirigido por Nancy Meyers, Harry Sanborn, personagem de Jack Nicholson, é um executivo veterano da indústria musical que se orgulha de namorar apenas mulheres muito mais jovens. Ao viajar para a casa de praia nos Hamptons com Marin, vivida por Amanda Peet, ele não espera dividir o fim de semana com Erica Barry, mãe dela e dramaturga de sucesso interpretada por Diane Keaton. Só que uma parada cardíaca muda o plano: Harry é forçado a permanecer na casa sob supervisão médica, e o convívio com Erica deixa de ser constrangimento social e passa a ser rotina inevitável.

A partir daí, o charme seguro de Harry começa a rachar. Acostumado a controlar conversas e situações, ele se vê de pijama, medicado, dependendo da mulher que antes tratava apenas como a mãe da namorada. Erica, organizada, irônica e emocionalmente mais madura do que ele gostaria de admitir, assume o comando da casa e impõe limites claros. Diane Keaton constrói essa personagem com uma mistura deliciosa de firmeza e vulnerabilidade, transformando cada troca de farpas em algo engraçado e revelador ao mesmo tempo.

O humor nasce justamente desse embate. Harry tenta manter a pose, faz piadas, se esquiva de assuntos sérios, mas Erica não compra o espetáculo. Ela responde, provoca e observa. Há cenas em que o constrangimento é tão honesto que se torna irresistivelmente cômico. E, aos poucos, o que parecia apenas antipatia vai se convertendo em curiosidade mútua.

Nesse cenário entra Julian Mercer, médico interpretado por Keanu Reeves. Jovem, educado e emocionalmente disponível, ele surge como contraste direto a Harry. Julian se interessa por Erica sem jogos, convida para sair, demonstra admiração genuína. A presença dele altera completamente o equilíbrio da história, porque Harry deixa de ser o único homem na sala e passa a disputar atenção com alguém que representa estabilidade e futuro possível.

O que mais chama atenção é como o roteiro permite que os personagens revelem fragilidades sem perder leveza. O problema cardíaco não é tratado como mero recurso dramático; ele funciona como freio real, obrigando Harry a desacelerar e repensar hábitos. Ao mesmo tempo, Erica precisa enfrentar a própria insegurança diante de dois homens que a desejam em momentos diferentes da vida. O filme não transforma essa disputa em guerra caricata, mas em um processo de escolha que envolve orgulho, medo e desejo de ser vista de verdade.

Jack Nicholson entrega um Harry cheio de vaidade, mas também surpreendentemente exposto. Ele começa a história confortável em suas regras e termina confrontado por sentimentos que não consegue simplesmente ignorar. Diane Keaton, por sua vez, dá profundidade a Erica sem abandonar o humor, tornando crível cada passo que ela dá. E Keanu Reeves funciona como presença elegante e gentil, um lembrete de que maturidade emocional não tem idade fixa.

“Alguém Tem Que Ceder” é uma comédia romântica que entende que amor na maturidade carrega bagagem, cicatrizes e também liberdade. O filme acompanha o desenrolar desse triângulo afetivo com charme e inteligência. O que está em jogo não é apenas quem fica com quem, mas quem está disposto a mudar quando a vida interrompe o roteiro confortável e exige uma escolha real.

Filme: Alguém Tem Que Ceder
Diretor: Nancy Meyers
Ano: 2004
Gênero: Comédia/Drama/Romance
Avaliação: 9/10 1 1
★★★★★★★★★
