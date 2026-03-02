De Nancy Meyers, uma das comédias românticas mais aclamadas do século 21, na Netflix

Em “Alguém Tem Que Ceder”, dirigido por Nancy Meyers, Harry Sanborn, personagem de Jack Nicholson, é um executivo veterano da indústria musical que se orgulha de namorar apenas mulheres muito mais jovens. Ao viajar para a casa de praia nos Hamptons com Marin, vivida por Amanda Peet, ele não espera dividir o fim de semana com Erica Barry, mãe dela e dramaturga de sucesso interpretada por Diane Keaton. Só que uma parada cardíaca muda o plano: Harry é forçado a permanecer na casa sob supervisão médica, e o convívio com Erica deixa de ser constrangimento social e passa a ser rotina inevitável.

A partir daí, o charme seguro de Harry começa a rachar. Acostumado a controlar conversas e situações, ele se vê de pijama, medicado, dependendo da mulher que antes tratava apenas como a mãe da namorada. Erica, organizada, irônica e emocionalmente mais madura do que ele gostaria de admitir, assume o comando da casa e impõe limites claros. Diane Keaton constrói essa personagem com uma mistura deliciosa de firmeza e vulnerabilidade, transformando cada troca de farpas em algo engraçado e revelador ao mesmo tempo.

O humor nasce justamente desse embate. Harry tenta manter a pose, faz piadas, se esquiva de assuntos sérios, mas Erica não compra o espetáculo. Ela responde, provoca e observa. Há cenas em que o constrangimento é tão honesto que se torna irresistivelmente cômico. E, aos poucos, o que parecia apenas antipatia vai se convertendo em curiosidade mútua.

Nesse cenário entra Julian Mercer, médico interpretado por Keanu Reeves. Jovem, educado e emocionalmente disponível, ele surge como contraste direto a Harry. Julian se interessa por Erica sem jogos, convida para sair, demonstra admiração genuína. A presença dele altera completamente o equilíbrio da história, porque Harry deixa de ser o único homem na sala e passa a disputar atenção com alguém que representa estabilidade e futuro possível.

O que mais chama atenção é como o roteiro permite que os personagens revelem fragilidades sem perder leveza. O problema cardíaco não é tratado como mero recurso dramático; ele funciona como freio real, obrigando Harry a desacelerar e repensar hábitos. Ao mesmo tempo, Erica precisa enfrentar a própria insegurança diante de dois homens que a desejam em momentos diferentes da vida. O filme não transforma essa disputa em guerra caricata, mas em um processo de escolha que envolve orgulho, medo e desejo de ser vista de verdade.

Jack Nicholson entrega um Harry cheio de vaidade, mas também surpreendentemente exposto. Ele começa a história confortável em suas regras e termina confrontado por sentimentos que não consegue simplesmente ignorar. Diane Keaton, por sua vez, dá profundidade a Erica sem abandonar o humor, tornando crível cada passo que ela dá. E Keanu Reeves funciona como presença elegante e gentil, um lembrete de que maturidade emocional não tem idade fixa.

“Alguém Tem Que Ceder” é uma comédia romântica que entende que amor na maturidade carrega bagagem, cicatrizes e também liberdade. O filme acompanha o desenrolar desse triângulo afetivo com charme e inteligência. O que está em jogo não é apenas quem fica com quem, mas quem está disposto a mudar quando a vida interrompe o roteiro confortável e exige uma escolha real.