Ficção científica com Nicole Kidman e Daniel Craig na HBO Max que vai te fazer desconfiar de tudo e de todos

“Invasores” transforma um medo íntimo em epidemia silenciosa. Dirigido por Oliver Hirschbiegel, o filme acompanha a psiquiatra Carol Bennell, vivida por Nicole Kidman, que começa a perceber algo errado depois da queda de um ônibus espacial. Pacientes relatam mudanças estranhas em parentes e parceiros: continuam iguais por fora, mas parecem vazios por dentro. Ao lado do colega Ben Driscoll, interpretado por Daniel Craig, Carol liga os pontos e descobre que a ameaça se espalha durante o sono. Quem dorme pode acordar… diferente. E, quando a cidade inteira parece mais fria, distinguir quem ainda sente algo se torna uma questão de sobrevivência.

O roteiro não perde tempo com grandes explicações científicas; ele aposta na inquietação cotidiana. Carol atende no consultório, conversa com mães assustadas, observa vizinhos e começa a notar pequenos detalhes: respostas automáticas, ausência de emoção, olhares que não sustentam nada. Nicole Kidman conduz essa percepção com precisão, sempre atenta, sempre desconfiada. Quando a suspeita deixa de ser impressão e vira padrão, o filme ganha urgência. Não é só uma teoria paranoica; é um risco concreto que cresce enquanto as pessoas continuam indo ao trabalho e atravessando ruas como se nada estivesse acontecendo.

Daniel Craig, como Ben, funciona como o apoio racional que tenta organizar o caos. Ele investiga, compara relatos, busca confirmação médica. Mas o maior obstáculo é justamente a falta de sinais visíveis. Não há feridas, não há febre, não há nada que autorize um alerta oficial. Essa ausência de prova transforma a ameaça em algo ainda mais perturbador. A cidade não entra em pânico; ela apenas esfria. E essa frieza é o que mais assusta.

O conflito ganha peso quando envolve o filho de Carol. A partir do momento em que a transmissão é associada ao sono, cada noite vira uma batalha contra o próprio corpo. Ficar acordada deixa de ser exagero e passa a ser estratégia. Hirschbiegel filma essa vigília com cortes secos e silêncio prolongado, criando uma tensão que não depende de monstros visíveis. O perigo está na rotina: na cama, na sala de estar, no simples ato de fechar os olhos. É um suspense que nasce do cotidiano, e isso o torna mais incômodo.

Jeremy Northam aparece como Tucker Kaufman, ex-marido de Carol, e sua presença adiciona uma camada extra de desconfiança. Ele parece calmo demais, equilibrado demais, o que só amplia a sensação de que algo está fora do lugar. A disputa pela guarda do filho deixa de ser apenas uma questão familiar e vira uma corrida contra o tempo. Carol precisa decidir em quem confiar quando até as pessoas mais próximas podem já não ser as mesmas.

“Invasores” não aposta em grandes cenas de destruição, e sim em um clima constante de suspeita. Hirschbiegel mantém o foco nas reações, nos silêncios e nas pausas desconfortáveis. Há momentos em que o filme parece querer ir além, aprofundar mais o impacto emocional dessa transformação coletiva, mas prefere seguir pela via do thriller direto, sustentado pelo desempenho de Kidman. Ela segura a narrativa com um olhar cansado e determinado, transmitindo o medo de quem entende que pode perder tudo apenas por ceder ao sono.

Sem revelar seus desdobramentos, o filme constrói uma escalada eficiente, baseada em decisões práticas: fugir ou ficar, confiar ou se afastar, dormir ou resistir. O resultado é um suspense que talvez não reinvente o gênero, mas sabe manter o espectador atento. “Invasores” funciona melhor como alerta íntimo do que como espetáculo grandioso. Ele lembra que o verdadeiro terror não precisa mudar o mundo inteiro de uma vez; basta mudar as pessoas ao nosso redor, silenciosamente, enquanto a gente tenta permanecer acordado.