Comédia romântica bobinha com Jennifer Lopez e Matthew McConaughey é tudo que você precisa para relaxar hoje, no Prime Video

Trabalhar realizando o sonho romântico dos outros pode ser um ótimo negócio, até o dia em que o próprio coração decide sair do controle. Em “O Casamento dos Meus Sonhos”, Jennifer Lopez assume o papel de Mary Fiore, uma organizadora de casamentos obcecada por cronogramas, contratos e perfeição, que vê sua vida profissional virar de cabeça para baixo quando se apaixona justamente pelo homem errado.

Mary é daquelas profissionais que resolvem crises com um telefonema firme e um sorriso ensaiado. Ela coordena igreja, recepção, flores, bufê e lista de convidados como se estivesse comandando uma operação militar. Sua reputação depende disso. Cada evento impecável significa novos contratos e mais prestígio. O problema começa quando, em um encontro inesperado, ela conhece Steve Edison, interpretado por Matthew McConaughey. O clima é imediato, leve, quase mágico. Pela primeira vez, Mary se permite relaxar e imaginar algo para além da planilha de tarefas.

A reviravolta vem rápido: Steve é o noivo de Fran Donolly, personagem de Bridgette Wilson-Sampras, justamente a cliente cujo casamento Mary está organizando. E não é qualquer evento. Fran quer tudo perfeito, do altar à pista de dança, e confia totalmente na organizadora para executar o plano. Mary, que sempre manteve distância emocional dos clientes, se vê presa em uma situação delicada. Se continuar à frente do casamento, corre o risco de se machucar. Se desistir, compromete sua credibilidade e abre espaço para perder contratos importantes.

O que torna o filme divertido é acompanhar as tentativas de Mary de manter a postura profissional enquanto o coração insiste em interferir. Pequenos deslizes, olhares prolongados e situações constrangedoras vão se acumulando, e a mulher que antes controlava cada detalhe passa a tropeçar nas próprias emoções. Jennifer Lopez equilibra bem essa dualidade entre a executiva eficiente e a romântica insegura, deixando a personagem mais humana do que o estereótipo inicial sugere.

Matthew McConaughey constrói Steve como alguém gentil e aparentemente seguro das próprias escolhas, mas que também começa a questionar o rumo que está tomando. Já Fran surge como a noiva determinada, exigente e confiante, o que aumenta ainda mais o peso da situação. Ninguém aqui é vilão óbvio, e isso deixa a tensão mais interessante. O conflito não depende de maldade, mas de timing errado e sentimentos que surgem fora do roteiro.

A direção de Adam Shankman mantém o ritmo leve, apostando em cenas que valorizam o carisma do trio principal e o contraste entre o glamour das cerimônias e o caos emocional de Mary. A cidade de San Francisco funciona como cenário elegante para encontros, desencontros e decisões difíceis, sem roubar o foco do que realmente importa: a escolha que cada personagem precisa fazer quando o prazo aperta.

“O Casamento dos Meus Sonhos” não revoluciona a comédia romântica, mas entende bem suas regras e joga com elas de forma honesta. É uma história sobre reputação, desejo e risco calculado, contada com humor suave e situações reconhecíveis. O filme diverte porque coloca uma especialista em organizar finais felizes diante da única coisa que ela não consegue planejar: o próprio sentimento.