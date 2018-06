O jornal britânico The Telegraph selecionou as músicas mais memoráveis do Guns N’ Roses. Entre os sucessos do grupo que integram a lista está o hino de toda uma geração “Welcome To The Jungle”. Outros destaques são “Sweet Child O’Mine”, e “Paradise City”. A Bula reuniu todas as músicas em uma playlist, que pode ser ouvida no Spotify. Basta ter registro no serviço e realizar login. Há a opção de assinatura gratuita.

A banda de hard rock foi formada em Los Angeles, em 1985, por Axl Rose e Tracii Guns. No entanto, Tracii abandonou o grupo em pouco tempo, substituído por Slash. A nova composição também incluía Steven Adler, Duff McKagan, Izzy Stradlin. Os primeiros dois anos de estrada foram marcados por dificuldades financeiras, mas a situação começou a mudar com a gravação do primeiro disco, em 1986, o independente “Live ?!*@ Like a Suicide”.

Em 1987, Guns N’ Roses lançou o segundo álbum, e o primeiro de estúdio, “Appetite for Destruction” que rapidamente alcançou o topo das paradas musicais. Em 1991, foi a vez de Izzy deixar a banda. Mesmo com o sucesso ascendente, com o lançamento de novos álbuns, em 1996 Slash também se retirou de cena, seguido por Duff. O grupo, então, permaneceu inativo até a virada do milênio. Contudo, voltou a se reunir em shows e turnês a partir de em 2001. Desde o fim dos anos 1980 até a retomada das atividades, foram mais de 100 milhões de discos vendidos em todo o mundo.

1 — Welcome to the Jungle (1987)

2 — Sweet Child O’Mine (1987)

3 — Paradise City (1987)

4 — Nightrain (1987)

5 — Patience (1988)

6 — November Rain (1991)

7 — Get In The Ring (1991)

8 — You Could Be Mine (1991)

9 — New Rose (1993)

10 — If The World (2008)

Clique no link para ouvir: As 10 melhores músicas do Guns N’ Roses