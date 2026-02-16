Thriller com Ian McKellen e Helen Mirren vai te prender pelas atuações geniais e satisfazer pelo mistério inteligente, na Netflix

Em “A Grande Mentira”, dirigido por Bill Condon, Ian McKellen e Helen Mirren travam um duelo elegante e venenoso em que cada gesto de afeto pode esconder um cálculo financeiro. Roy Courtnay (McKellen) é um golpista veterano que sobrevive da lábia, da postura impecável e de histórias bem ensaiadas. Quando ele conhece online a recém-viúva Betty McLeish (Mirren), enxerga nela o que acredita ser a vítima perfeita: solitária, rica e disposta a recomeçar. O plano parece simples. Aproximar-se, ganhar espaço dentro da casa dela, misturar contas e, no momento certo, assumir o controle do dinheiro.

Roy age com método. Marca jantares, conta episódios do passado cuidadosamente editados e se oferece como companhia segura para uma mulher que acabou de perder o marido. Betty responde com educação britânica e uma generosidade que abre portas reais: ela o convida para sua casa, compartilha detalhes sobre investimentos e permite que ele participe de decisões práticas da vida cotidiana. Para Roy, cada nova confiança representa acesso. Só que convivência diária também significa exposição. Sustentar uma mentira em encontros ocasionais é fácil; mantê-la sob o mesmo teto exige precisão.

O neto de Betty, Steven (Russell Tovey), funciona como o alerta permanente. Ele observa Roy com desconfiança imediata e faz perguntas incômodas sobre o passado dele. Roy tenta minimizar, contornar, manter o controle da narrativa. Mas cada confronto com Steven aumenta o risco de que alguma versão mal contada venha à tona. O que antes era um golpe calculado passa a depender também da habilidade de Roy em preservar sua imagem diante da família.

Bill Condon conduz a história com ritmo paciente, sem pirotecnia. A tensão não vem de perseguições ou violência explícita, mas de conversas em salas silenciosas, reuniões financeiras e decisões aparentemente banais que carregam consequências enormes. Quando Roy começa a participar de consultas médicas, encontros familiares e rotinas domésticas, o plano financeiro se mistura com algo mais difícil de administrar. Ele não diz que está envolvido, mas certos olhares e hesitações indicam que a linha entre interesse e afeto ficou menos nítida. E isso complica tudo.

Ian McKellen interpreta Roy com charme quase irresistível, alternando fragilidade e frieza com uma naturalidade impressionante. Helen Mirren constrói Betty como uma mulher gentil, mas nunca ingênua. Ela observa, testa, concede confiança em doses que parecem calculadas. O embate entre os dois é o verdadeiro motor do filme. Não é uma disputa barulhenta; é um jogo de paciência, onde quem perde a calma perde também posição.

“A Grande Mentira” funciona como um suspense de comportamento. O roteiro deixa claro o que Roy quer, mas segura informações suficientes para manter o espectador atento às pequenas mudanças de postura. Cada tentativa dele de acelerar decisões financeiras pode fortalecer sua influência ou acender suspeitas. Cada gesto de Betty pode ser acolhimento sincero ou estratégia silenciosa. Nada é gratuito, e essa ambiguidade sustenta a tensão até o fim.

O filme não entrega respostas fáceis nem trata seus personagens como peças simplistas. Roy é capaz de crueldade, mas também revela fissuras inesperadas. Betty parece vulnerável, porém demonstra firmeza quando necessário. É justamente nessa troca de poder, feita de olhares, assinaturas e conversas à mesa, que o longa encontra sua força. Quando chega o momento de decidir quem realmente controla a situação, o que está em jogo não é apenas dinheiro, mas a capacidade de cada um de sustentar a própria versão da verdade.