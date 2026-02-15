De Joachim Trier, filme norueguês indicado ao Oscar reflete as dúvidas da juventude e está no Prime Video

Em “A Pior Pessoa do Mundo”, Renate Reinsve interpreta Julie sob direção de Joachim Trier, ao lado de Anders Danielsen Lie e Herbert Nordrum, numa história em que a protagonista precisa decidir entre a estabilidade oferecida por Aksel e a liberdade imprevisível que encontra com Eivind, enquanto tenta descobrir qual caminho profissional e afetivo consegue sustentar.

Julie começa como alguém que acredita que pode ser qualquer coisa. Ela entra na faculdade de medicina, muda para psicologia, depois se interessa por fotografia. Nada parece definitivo. Cada mudança traz entusiasmo imediato, mas também a sensação de estar sempre recomeçando. O tempo passa, os amigos avançam em carreiras mais estáveis, e ela continua testando possibilidades sem assumir uma direção clara.

Quando conhece Aksel, vivido por Anders Danielsen Lie, a vida ganha uma forma mais organizada. Ele é um quadrinista respeitado, tem rotina, reconhecimento e planos concretos para o futuro. Ao se envolver com ele, Julie entra num mundo mais estruturado, com referências culturais sólidas e expectativas claras. A diferença de idade não é apenas detalhe; ela cria um descompasso de ritmo. Aksel pensa em estabilidade e filhos. Julie ainda está tentando entender se quer estabilidade.

O relacionamento funciona por um tempo, mas as conversas sobre futuro deixam evidente que eles não estão no mesmo ponto da estrada. Julie sente que, ao aceitar tudo o que Aksel oferece, corre o risco de se encaixar numa vida pronta. Ao mesmo tempo, abrir mão dessa segurança significa voltar ao ponto de partida, sem garantias.

Numa festa, ela conhece Eivind, interpretado por Herbert Nordrum. O encontro é leve, cheio de provocações e curiosidade mútua. Mesmo comprometidos, os dois estabelecem limites curiosos para evitar ultrapassar certas linhas. É uma sequência divertida e tensa ao mesmo tempo, porque revela o desejo antes mesmo de qualquer decisão prática. Ali, Julie percebe que ainda quer experimentar o inesperado.

A partir desse encontro, ela precisa agir. Ficar com Aksel significa assumir um projeto de vida mais estável. Aproximar-se de Eivind é apostar num sentimento menos planejado. Julie escolhe, e a escolha traz consequências reais. Ela muda de casa, reorganiza rotina, encara a instabilidade profissional com mais intensidade. A liberdade que buscava exige maturidade que nem sempre ela demonstra ter.

O filme também usa humor para mostrar como Julie tenta se defender das próprias inseguranças. Ela ironiza perguntas sobre carreira, exagera situações sociais, cria pequenas fantasias mentais para escapar da pressão. Esses momentos dão leveza à narrativa e tornam a personagem mais próxima, porque expõem fragilidades reconhecíveis.

Mas o tempo não para. Conforme os anos avançam, decisões que pareciam reversíveis ganham peso. O passado volta a aparecer, não como nostalgia, mas como confronto. Julie se vê obrigada a revisitar escolhas e encarar o impacto delas nas pessoas ao redor. O que antes parecia apenas dúvida juvenil passa a ter custo emocional concreto.

Renate Reinsve sustenta tudo com uma atuação cheia de nuances. Julie é impulsiva, às vezes egoísta, muitas vezes sincera demais. Anders Danielsen Lie constrói um Aksel complexo, dividido entre compreensão e frustração. Herbert Nordrum dá a Eivind uma mistura de doçura e insegurança que impede o personagem de virar simples alternativa romântica.

“A Pior Pessoa do Mundo” não trata Julie como vilã nem como heroína. Ela erra, recua, tenta de novo. O filme observa essas idas e vindas com empatia e uma honestidade rara sobre a dificuldade de crescer. No fim, o que fica não é uma lição pronta, mas a sensação de que amadurecer é aceitar que escolher também significa perder — e seguir mesmo assim.