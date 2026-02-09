Chute o balde: a semana começou agora, mas você pode se divertir mesmo assim com essa comédia, na Netflix

Em “Negócios Fora de Controle”, a história começa de forma bem direta: Dan Trunkman (Vince Vaughn) comanda uma empresa pequena demais para errar e frágil demais para perder tempo. Quando surge a chance de fechar um contrato decisivo na Europa, ele não pensa duas vezes e embarca com seus dois sócios, Tim McWinters (Dave Franco) e Timothy McWinters Sr. (Tom Wilkinson), mesmo sem estrutura, respaldo corporativo ou dinheiro sobrando. A aposta é simples e arriscada: estar presente pode fazer toda a diferença.

A viagem, porém, rapidamente sai do controle. O que deveria ser uma sequência objetiva de reuniões vira um percurso cheio de desvios, atrasos e improvisos. Dan tenta manter o foco no negócio, mas cada escolha prática cobra um preço imediato. Um hotel mais barato, uma reunião mal encaixada ou um deslocamento mal planejado reduzem sua margem de manobra. O filme deixa claro que, nesse jogo, não existe erro pequeno quando o caixa está no limite.

Vince Vaughn constrói Dan Trunkman como alguém sempre no limite entre a persistência e o desespero. Ele fala demais, insiste além do razoável e tenta encobrir a própria falta de poder com entusiasmo e presença física. Ao lado dele, Dave Franco interpreta Tim como o funcionário jovem que aprende tudo na marra, lidando com tarefas básicas enquanto tenta entender regras que ninguém explica direito. Já Tom Wilkinson usa seu Timothy McWinters Sr. como um trunfo inesperado, apostando na experiência, no discurso longo e na autoridade informal para ganhar tempo e acesso.

A comédia aparece justamente quando o plano falha. Tentativas de economizar viram situações constrangedoras, decisões improvisadas geram efeitos imediatos e o humor surge como consequência direta do desgaste. O riso nunca vem isolado: ele sempre aponta para um problema concreto, seja um atraso, uma porta fechada ou uma negociação enfraquecida. O filme não interrompe a história para fazer piada; ele usa a piada para mostrar o custo das escolhas.

À medida que o trio circula por escritórios, hotéis e salas de reunião, fica evidente a diferença de poder entre eles e seus concorrentes. Dan negocia sem o respaldo institucional que os outros exibem com facilidade. Ele cede onde pode, insiste onde não deveria e tenta manter autoridade mínima em ambientes que claramente não lhe pertencem. O obstáculo não é apenas o rival direto, mas um mercado que privilegia quem já chega grande.

Ken Scott conduz essa pressão sem exageros. A montagem alonga esperas, interrompe telefonemas e posterga respostas importantes, fazendo com que os personagens ajam sem todas as informações. Isso afeta diretamente Dan, que expõe sua urgência cedo demais e acaba enfraquecendo sua posição. Cada atraso se traduz em mais gastos, menos tempo e mais risco.

Mesmo assim, o filme encontra espaço para pequenos respiros. Há momentos em que os três tentam agir como se estivessem em uma viagem normal, criando cenas leves que aliviam a tensão por instantes. Esses momentos não resolvem nada, mas ajudam o grupo a seguir adiante quando o cansaço ameaça paralisar tudo.

“Negócios Fora de Controle” funciona melhor quando assume esse tom de comédia desconfortável sobre trabalho, ambição e sobrevivência corporativa. Não é uma história sobre grandes viradas, mas sobre pequenas perdas acumuladas. Cada concessão tem efeito imediato, cada decisão reposiciona os personagens um pouco mais para frente ou para trás. O filme avança mostrando que, quando o controle nunca foi completo, o máximo que se pode fazer é seguir em frente e tentar não perder tudo no caminho.