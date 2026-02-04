Bizarro, real e assustador: adaptação de best-seller de Don DeLillo está na Netflix

Discover
Por Helena Oliveira
“Ruído Branco” acompanha Jack Gladney (Adam Driver), um professor universitário que fala de morte com desenvoltura acadêmica, mas entra em curto-circuito quando precisa encará-la fora da sala de aula. Ele vive com Babette (Greta Gerwig) e os filhos em uma rotina aparentemente organizada, feita de horários, tarefas domésticas e discursos tranquilizadores. O problema é que essa organização funciona mais como encenação do que como proteção real. Quando algo foge do controle, Jack percebe que o vocabulário sofisticado e a pose intelectual não oferecem abrigo algum.

Babette, por sua vez, lida com o medo de maneira mais prática e silenciosa. Ela tenta manter a casa funcionando, cuida dos filhos e sustenta uma calma que claramente cobra um preço alto. Greta Gerwig constrói a personagem sem exageros, mostrando como o pânico pode se infiltrar em decisões banais e transformar pequenas escolhas em apostas arriscadas. A relação entre Jack e Babette não entra em crise por grandes revelações, mas pelo desgaste de fingir normalidade quando o corpo e a mente já não acompanham o discurso.

Noah Baumbach acerta ao tratar o terror mais como pressão cotidiana do que como espetáculo. O desconforto nasce de avisos confusos, conversas atravessadas e da sensação constante de que ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. É aí que entra Murray Siskind (Don Cheadle), colega de Jack, funcionando quase como um espelho incômodo. Ele provoca, ironiza e expõe contradições com frases diretas, desmontando a falsa segurança intelectual do protagonista. Don Cheadle imprime humor e lucidez, sem transformar o personagem em alívio cômico fácil.

A comédia do filme surge justamente desse descompasso entre o que os personagens dizem e o que conseguem sustentar. Jack insiste em parecer no controle quando tudo ao redor já mostrou o contrário. Esse humor é seco, às vezes constrangedor, e funciona porque vem do comportamento humano, não de piadas óbvias. Baumbach observa seus personagens como quem acompanha alguém tentando manter a postura enquanto o chão se move lentamente.

“Ruído Branco” não oferece respostas reconfortantes nem grandes viradas. O interesse está em acompanhar como essas pessoas seguem vivendo, mesmo depois de perceber que o medo não pode ser eliminado, apenas administrado. Adam Driver entrega um de seus trabalhos mais afinados, alternando arrogância, fragilidade e desespero contido com naturalidade. No fim, o filme deixa a sensação incômoda de que o maior barulho não vem de fora, mas da tentativa constante de fingir que está tudo sob controle.

Filme: Ruído Branco
Diretor: Noah Baumbach
Ano: 2022
Gênero: Comédia/Drama/Mistério/Terror
Avaliação: 8/10
