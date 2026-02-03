Nenhuma história de amor no cinema nos últimos 25 anos superou essa, na Netflix

“Cold Mountain” acompanha pessoas tentando reorganizar a vida quando a guerra já acabou oficialmente, mas segue ativa no cotidiano. O filme, dirigido por Anthony Minghella, cruza dois caminhos marcados pela espera, pela escassez e por decisões difíceis, sempre com os pés no chão e sem romantizar o sofrimento.
De um lado está Inman Balis (Jude Law), um soldado gravemente ferido que abandona o front e decide atravessar o país para voltar à vila de Cold Mountain. A jornada não tem nada de heroica: o corpo falha, o tempo joga contra e cada encontro no caminho pode virar ameaça. Inman precisa negociar abrigo, esconder quem é e aceitar trabalhos improvisados para seguir adiante. A guerra, mesmo distante, continua determinando quem pode circular e quem é punido.
Do outro lado está Ada Monroe (Nicole Kidman), que fica para trás e precisa assumir a fazenda após a morte do pai. Sem experiência prática e cercada por uma vizinhança pouco solidária, ela rapidamente entende que boa vontade não garante comida nem proteção. A chegada de Ruby Thewes (Renée Zellweger) muda esse cenário de forma direta e concreta. Ruby não oferece consolo, oferece método: trabalho duro, rotina e uma visão realista do que significa sobreviver naquele lugar.
A relação entre Ada e Ruby é um dos grandes acertos do filme. Não nasce da afinidade imediata, mas da necessidade. Ruby impõe limites, ensina tarefas básicas e trata a sobrevivência como prioridade absoluta. Ada, aos poucos, deixa de ocupar apenas a posição de herdeira e passa a assumir escolhas que têm custo real. Essa parceria transforma a fazenda em um espaço menos vulnerável, ainda que nunca seguro.
O romance entre Inman e Ada existe, mas nunca domina a narrativa. Ele funciona mais como motor silencioso do que como promessa idealizada. O filme deixa claro que o desejo de reencontro não elimina o perigo nem acelera o tempo. Cada um segue lutando onde está, acumulando perdas e pequenas conquistas que não garantem final feliz automático.
Minghella adota um ritmo paciente, alternando estrada e casa sem pressa, mas também sem excessos. A direção evita grandes discursos e prefere mostrar as consequências práticas das escolhas. A violência aparece de forma seca, muitas vezes inesperada, reforçando a ideia de que aquele mundo não oferece segundas chances generosas.
“Cold Mountain” é um drama romântico, mas acima de tudo é um filme sobre sobrevivência e adaptação. Jude Law entrega um Inman exausto e obstinado, Nicole Kidman constrói uma Ada que aprende a endurecer sem perder humanidade, e Renée Zellweger rouba cenas ao dar a Ruby uma franqueza quase brutal. É um filme melancólico, bonito sem ser indulgente, que entende que voltar para casa pode ser tão difícil quanto sair para a guerra.
