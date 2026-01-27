Com 9 indicações ao Oscar 2026, novo filme de Josh Safdie com Timothée Chalamet vai te fazer suar, ter calafrios e crises de ansiedade — e você vai gostar!

Há muitas semelhanças entre o sucesso da vez “Marty Supreme” e “Joias Brutas”. Enquanto o segundo foi dirigido pela dupla de irmãos Benny e Josh Safdie, o primeiro marca um retorno de Josh aos trabalhos solo, após anos de parceria criativa com o irmão. Ainda assim, a assinatura Safdie permanece intacta: caos, barulho, tensão constante e um ritmo acelerado que parece sempre prestes a sair do controle.

Assim como em “Joias Brutas”, o roteiro é movido pelo esporte. Se lá era o basquete que impulsionava a obsessão do protagonista, aqui é o tênis de mesa que dita cada decisão. Em ambos os filmes, os personagens centrais, primeiro Adam Sandler, agora Timothée Chalamet, são homens ambiciosos, impulsivos, negociadores compulsivos, arrogantes e permanentemente presos a situações-limite. É praticamente impossível se manter calmo por mais de 30 segundos assistindo a qualquer um desses filmes.

Chalamet, aliás, vai dar trabalho no Oscar. Apontado como favorito ao prêmio de Melhor Ator em 2026, edição em que Wagner Moura também concorre por “O Agente Secreto”, o ator entrega aqui uma de suas atuações mais frenéticas, físicas e dedicadas. Desde 2018, ele começou a ter aulas de tênis de mesa para dominar o esporte com profissionalismo. As filmagens de “Marty Supreme” começaram em 2024 e se estenderam até fevereiro de 2025. A partir daí, Chalamet praticamente não fez outra coisa além de promover o filme e sustentar uma campanha intensa rumo à estatueta.

Howard Ratner e Marty Mauser são personagens muito próximos em essência. Ambos vivem em uma realidade paralela à do resto do mundo, onde a lógica do sucesso é tão distorcida e ambiciosa que os empurra para situações cada vez mais perigosas. O instinto não os protege, pelo contrário, os conduz sempre ao precipício. O desejo desenfreado pelo extraordinário fala mais alto do que responsabilidade, medo ou compromisso.

Baseado livremente na autobiografia do lendário jogador de pingue-pongue Marty Reisman, com adaptação de Josh Safdie e Ronald Bronstein, o longa acompanha Marty Mauser, um talento do Lower East Side de Manhattan que engravida a amiga de infância, casada com outro homem, e desaparece por meses após disputar um campeonato mundial, onde perde para um jogador japonês interpretado pelo atleta profissional Koto Kawaguchi.

Durante essa jornada, Marty conhece Kay Stone (Gwyneth Paltrow), uma atriz do cinema clássico casada com um poderoso empresário do ramo de canetas. Os dois iniciam um caso amoroso enquanto Marty se envolve em sucessivas encrencas para levantar dinheiro e garantir sua participação no próximo campeonato, que será disputado no Japão e poderá levá-lo à sua revanche do invencível Endo. A aproximação com Kay não é apenas emocional: Marty enxerga no marido dela um possível patrocinador, alguém capaz de financiar sua obsessão competitiva.

Marty é malandro, golpista, desonesto e petulante. Seu ego o empurra para situações cada vez mais constrangedoras e perigosas. Uma das marcas mais fortes do filme é explorar essas situações-limite até a exaustão. Elas não aparecem apenas no clímax, estão espalhadas por toda a narrativa, como um estado permanente de tensão.

Se você sentir calafrios, dores de cabeça, ansiedade ou o estômago revirado ao longo da sessão, não se preocupe: é absolutamente normal em um filme dos Safdie, seja dirigido por um ou pelos dois. O que intensifica essas sensações, além da angústia constante, são os diálogos atravessados, personagens falando uns sobre os outros, ruídos ambientes altos, falas aceleradas e vozes sempre em tom de grito

Respira. “Marty Supreme” vai te fazer suar, acelerar o coração e perder o controle por duas horas. Mas, no fim, vai valer a pena.