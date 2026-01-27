Se você quer um filme leve pra desligar a cabeça, essa comédia do Prime Video é a escolha da semana

Viver divide-se em duas fases: ir a casamentos e velórios. Até certa época, os primeiros vão se repetindo com tal frequência que tornam-se quase um protocolo, um ritual feito para avaliar quem merece ou não ser chamado de adulto. É o que acontece com Alice e Ben, os personagens centrais de “Convidado Vitalício” que, não suportando as cobranças, planejam sua desforra. Jeff Chan e Andrew Rhymer juntam uma mulher cheia de tiradas matadoras sobre as desventuras da vida como ela é e um homem que ainda parece acreditar nos sentimentos mais primitivos dos seres humanos e a partir desse encontro conduzem o espectador por uma montanha-russa de descobertas. Muitas delas óbvias.

O pacto

Certo, Alice e Ben não são nada normais. Eles continuam a frequentar a celebração dos enlace dos amigos em comum, mesmo achando tudo aquilo uma grande xaropada, talvez para aproveitar a boca-livre e só. Curiosamente, esses convites vão tornando-se cada vez mais numerosos, eles parecem constrangidos em recusar e uma espécie de maldição instala-se. Como não têm nada a perder, topam o sacrifício, mas juntos, o que dá margem a especulações tão românticas quanto fantasiosas. Tudo fica ainda mais nonsense quando Ben aceita ser o padrinho do próximo candidato a marido ideal, e ensaia o discurso para Alice, que não o aprova. Intencionalmente ou não, ela o desestabiliza, e resta a sensação de que há algum plano secreto em seu comentário, uma vez que a garota por quem ele foi loucamente apaixonado estará lá.

Eterno enquanto dure

Os diretores-roteiristas miram as diferenças entre Alice e Ben, sempre deixando claro que não é impossível que venham a ser um casal. Isso acaba ocorrendo, e o filme passa a um capítulo inusitado, que esmiúça essa nova relação dos dois sob um olhar cínico, como se nos dissesse que agora são eles os tolos, os ingênuos, exatamente como os outros, deixando-se levar por uma mágica sem nome. Jack Quaid e Maya Erskine alternam-se numa espiral de lances de comédia pueril, um tanto escatológica até, com direito a papos sobre ereções e depilação íntima, temas vedados àqueles que desejam manter acesa a tal chama. Quando Ben afinal conhece a família de Alice, vêm à superfície a constatação de que ela não esquece Nate, o ex-namorado vivido por Tim Chiou, desafio que Ben, até então meio covarde, encara, consciente de que pode não ser eterno. Mas que será bom.