Dez minutos fora do lugar e a mente entra em colapso — Ryan Reynolds em um filme na HBO Max que te prende pelo desconforto

Por Marcelo Costa
Frank Allen vive de vender organização. Ele sobe ao palco, entrega conselho com sorriso treinado e sustenta a rotina como se cada minuto tivesse dono. A abertura pede hábito, não explicação. Ele acorda, confere lista, confere relógio, encaixa tarefas sem folga. Quando algo sai do lugar, o preço vem rápido, mais espera, mais deslocamento corrido, mais ligação refeita, mais energia gasta em ajuste. Ryan Reynolds interpreta esse homem com o corpo em alerta, como quem já calcula a próxima desculpa antes de alguém perguntar.

O dia muda quando um ajuste pequeno desloca tudo. A esposa adianta o relógio dele em dez minutos, numa brincadeira que parece inofensiva, e, a partir daí, cada compromisso começa a escapar. “A Teoria do Caos” prefere o efeito dominó do cotidiano. Frank decide “compensar” o tempo a cada esquina, corta caminho, apressa conversa, tenta reagendar na marra. O custo se acumula em horas que somem, em fome empurrada para depois, em telefonemas repetidos, em idas e vindas que multiplicam portas fechadas e reuniões que já começaram.

Conversa adiada dentro de casa

O que sustenta o conflito não é só o relógio, é a vida em casal atravessada por horários. A brincadeira nasce de um gesto íntimo, e o roteiro coloca o protagonista diante de um problema que ele não resolve com planilha. Emily Mortimer segura a esposa com firmeza silenciosa, porque ela observa, escolhe quando insistir e quando deixar que ele corra com o próprio peso. Quando Frank reage como quem foi sabotado, a casa vira lugar de acerto de contas pequeno, frase interrompida, pedido de atenção feito na hora errada. O preço aqui é simples e doloroso, conversa empurrada para amanhã, confiança riscada por pressa, presença trocada por agenda.

Marcos Siega dirige com olho para a comédia de situação, apostando em entradas e saídas rápidas, encontros atravessados e contratempos que empurram o protagonista para onde ele não queria estar. O riso nasce quando o esforço de coordenação falha e ele precisa pagar com mais deslocamento, mais fôlego, mais pedidos de desculpas. A câmera e a montagem acompanham a correria sem transformar tudo em exibicionismo. O que fica na frente são passos apressados, telefonemas em sequência, tentativas de recuperar um minuto que já foi embora.

Lista na mão, sono a menos

O texto de Daniel Taplitz se apoia numa pergunta direta. O que acontece quando alguém constrói a identidade em cima de ordem e descobre, num dia ruim, que não tem reserva para o improviso. Frank não perde apenas a hora, ele perde acesso fácil às pessoas, perde a chance de chegar antes, perde a vantagem de prever o próximo movimento. A cada decisão, ele gasta atenção como se fosse bateria, alterna entre ouvir alguém até o fim ou cortar caminho, entre esperar dois minutos ou atropelar a conversa. Não há glamour nesse esforço, há cansaço, frase engolida, e uma noite que promete chegar com menos sono do que ele planejou.

A mistura de humor e drama lembra, de longe, “Feitiço do Tempo” (1993, direção de Harold Ramis), mas só no ponto de partida, um homem obrigado a encarar a própria rigidez diante de um dia que não obedece. Aqui não existe repetição de datas nem truque grandioso. Existe um único dia que sai do trilho e obriga o protagonista a lidar com trabalho, família e desconhecidos que não têm motivo para aliviar o atraso dele. O preço é o de qualquer adulto quando tudo aperta, menos paciência, menos gentileza, menos espaço para errar, e mais tempo perdido tentando explicar o que ninguém quer ouvir.

É nessa escala miúda que “A Teoria do Caos” acerta melhor. O longa rende quando troca frase pronta por situações em que uma decisão pequena vira uma sequência de remarcações, sem precisar esticar explicação. Em alguns trechos, a ideia se repete e certas passagens parecem alongadas para preencher caminho, mas o conjunto mantém leveza sem virar punição. O fecho que o filme busca não depende de tese, depende de gesto, um homem que, por um instante, guarda a lista, silencia o celular e deixa o outro terminar a frase.

Filme: A Teoria do Caos
Diretor: Marcos Siega
Ano: 2007
Gênero: Comédia/Drama/Romance
Avaliação: 8/10 1 1
★★★★★★★★★★
