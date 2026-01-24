Se você amou La La Land, vai adorar filme indicado ao Oscar com Hugh Jackman, Zendaya e Zac Efron na Netflix

Discover
Helena Oliveira
“O Rei do Show” acompanha P. T. Barnum (Hugh Jackman) no momento em que ele decide transformar insegurança social em negócio. Sem dinheiro, sem prestígio e cansado de portas fechadas, Barnum aposta tudo na criação de um espetáculo que desafia padrões e vende curiosidade como entretenimento. A ideia é simples, mas o risco é alto: se o público não aparecer, ele perde tudo.

Barnum monta seu show reunindo artistas que nunca tiveram espaço nos salões respeitáveis. Pessoas vistas como estranhas, inadequadas ou descartáveis viram o centro do palco. O movimento gera dinheiro imediato, mas também atrai desconfiança e desprezo da elite cultural. O sucesso de bilheteria não resolve o problema principal: reconhecimento social ainda é um território interditado.

Para atravessar essa barreira, Barnum se alia a Phillip Carlyle (Zac Efron), um jovem de origem aristocrática que funciona como passaporte para ambientes onde o criador do espetáculo não entra sozinho. A parceria amplia o alcance do show, mas cria tensões claras. Phillip paga um preço por cruzar essa fronteira, enquanto Barnum passa a lidar com um jogo mais complexo de aparência, status e expectativa.

Em casa, Charity Barnum (Michelle Williams) observa tudo com uma mistura de apoio e cautela. Ela entende a ambição do marido, mas sente o impacto direto das escolhas práticas que ele faz para manter o espetáculo em pé. O filme deixa claro que o crescimento profissional cobra um custo íntimo, mesmo quando o caixa está cheio.

O musical surge de forma orgânica, ligado à ação e ao trabalho. As canções funcionam como ensaios públicos, testes de aceitação e ajustes de rota. Quando o ritmo acerta, o público responde; quando falha, a consequência é imediata. Nada é gratuito: cada número existe porque resolve um problema concreto dentro do espetáculo.

Há humor, energia e brilho, mas o filme não ignora os conflitos que surgem quando ambição vira regra. Barnum é carismático, mas também impulsivo. Seu talento para vender sonhos convive com decisões que geram desgaste, ruído e exposição. O sucesso nunca vem limpo; ele chega acompanhado de negociação constante e risco real.

Dirigido por Michael Gracey, “O Rei do Show” não tenta explicar o mundo do entretenimento nem oferecer lições prontas. Prefere observar como alguém constrói um império frágil a partir da curiosidade alheia, equilibrando dinheiro, afeto e imagem pública. É um filme vibrante, acessível e direto, que entende espetáculo como trabalho duro, e não como magia.

Filme: O Rei do Show
Diretor: Michael Gracey
Ano: 2017
Gênero: Biografia/Drama/Musical
Avaliação: 9/10 1 1
★★★★★★★★★
