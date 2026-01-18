Drama criminal de Luca Guadagnino com Julia Roberts, no Prime Video, vai te fazer engolir as próprias certezas

“Depois da Caçada” acompanha Alma Olsson (Julia Roberts), professora respeitada e figura central em seu departamento, quando uma acusação feita por Maggie Price (Ayo Edebiri), aluna carismática e muito visível no campus, muda o clima da universidade. O alvo direto é Henrik Gibson (Andrew Garfield), colega de Alma e presença influente no mesmo ambiente acadêmico. O conflito se instala de forma imediata: Alma precisa decidir como agir dentro de uma instituição que prefere cautela, enquanto observa sua posição começar a oscilar.

A universidade passa a funcionar como um espaço de negociação constante. Alma tenta preservar acesso aos canais internos e manter algum controle sobre o processo informal que se forma ao redor da acusação. O problema é que os protocolos não oferecem respostas rápidas, e o silêncio institucional vira obstáculo. Cada reunião, cada conversa interrompida, altera o equilíbrio de forças. O efeito é concreto: prazos implícitos surgem, e a margem de erro diminui visivelmente.

Maggie, interpretada por Ayo Edebiri, ocupa uma posição estratégica desde o início. Sua popularidade dá peso às palavras e acelera reações. Isso força Alma a recuar em declarações públicas e a medir cada gesto. A autoridade da professora, antes estável, passa a depender de como ela administra riscos e exposições. O resultado prático é a perda de autonomia: decisões agora são observadas, comentadas e reinterpretadas.

Relações sob pressão

Henrik, vivido por Andrew Garfield, entra como elemento de tensão contínua. Sua relação profissional com Alma coloca a protagonista em uma encruzilhada clara, onde qualquer movimento pode ser lido como alinhamento ou traição. O filme evita confrontos diretos e prefere mostrar o desgaste progressivo. Conversas privadas ganham peso político, e alianças se tornam frágeis. A consequência é a redistribuição silenciosa de autoridade dentro do campus.

Enquanto tenta lidar com o presente, Alma percebe que aspectos de seu próprio passado podem interferir na forma como é vista e ouvida. Isso não surge como revelação explícita, mas como risco latente, algo que limita escolhas e amplia o custo de errar. Guadagnino alonga esses momentos de espera, fazendo com que a tensão venha menos do que é dito e mais do que é evitado. O efeito é um estado constante de vigilância.

Humor seco e humanidade

Mesmo sob pressão, o filme encontra espaço para um humor discreto, quase constrangido, que nasce de formalidades excessivas e tentativas frustradas de normalidade. São momentos breves, mas eficazes, que humanizam os personagens sem aliviar o peso da situação. Cada tentativa de leveza cobra seu preço logo depois, reforçando a sensação de instabilidade.

Sem recorrer a grandes discursos, “Depois da Caçada” constrói seu suspense a partir de decisões práticas e consequências claras. Alma precisa agir dentro de limites estreitos, consciente do que pode perder a cada passo. O filme avança mostrando como reputações são negociadas em silêncio e como o poder, ali, se manifesta mais pelo controle do tempo do que pela força explícita. O que fica é a impressão de um conflito ainda em curso, onde nada é simples e tudo tem custo.