A comédia romântica com John Cusack, na Netflix, que fez do improviso seu maior charme

Logo após terminar o ensino médio, Lloyd Dobler (John Cusack) decide que não vai seguir o caminho tradicional dos colegas. Enquanto todos falam em faculdade e carreira, ele investe no que considera mais urgente: conquistar Diane Court (Ione Skye), a garota mais admirada da escola. Em “Digam o Que Quiserem”, dirigido por Cameron Crowe e também estrelado por John Mahoney, Lloyd quer viver esse romance antes que Diane viaje para a Inglaterra, mas precisa lidar com o controle constante do pai dela, James Court.

Lloyd começa de forma simples. Ele liga para Diane e a convida para sair. Não há estratégia mirabolante, apenas insistência e um certo charme desajeitado. Para surpresa dele, ela aceita. O primeiro encontro acontece sem grandes obstáculos, e ali já se estabelece o tom do relacionamento, Ele fala demais, ela observa mais, mas existe uma conexão real. Lloyd conquista espaço na rotina dela, algo que parecia improvável até então.

Regras do pai

Só que esse espaço vem com regras. Diane vive sob a supervisão do pai, James Court (John Mahoney), um homem educado, mas claramente controlador. Ele acompanha de perto os passos da filha, faz perguntas, impõe limites e, principalmente, deixa claro que não confia em Lloyd. Não há proibição no início, mas existe um clima de constante avaliação. Cada encontro precisa ser justificado, cada atraso pode virar problema. O romance passa a depender não só do sentimento dos dois, mas da tolerância do pai.

Diane tenta equilibrar tudo. Ela gosta de Lloyd, mas também respeita o pai e carrega o peso das expectativas acadêmicas. Lloyd, por outro lado, não tem esse tipo de pressão. Ele vive o presente, insiste nos encontros, aparece sempre que pode e tenta transformar cada momento em algo significativo. Essa diferença de postura cria tensão. Enquanto ela pensa, ele faz. E isso faz com que o relacionamento avance, mas sempre com pequenas rachaduras.

Quebrando o gelo

Há momentos em que Lloyd usa o humor como forma de se manter por perto. Ele faz piadas, ri de si mesmo, quebra o clima quando percebe que está sendo julgado. Em uma situação mais social, por exemplo, ele exagera histórias e se coloca em posições ridículas só para aliviar o ambiente. Funciona até certo ponto. As pessoas riem, Diane se sente mais confortável, mas o pai continua observando. O humor garante permanência momentânea, não aprovação definitiva.

Com a viagem de Diane se aproximando, o tempo começa a pesar. O que antes parecia um romance de verão ganha urgência. Lloyd aumenta a frequência dos encontros, tenta prolongar cada momento, enquanto Diane começa a pensar no que vem depois. O pai, percebendo essa intensidade, reforça o controle. Horários ficam mais rígidos, questionamentos mais diretos. O relacionamento entra em uma fase mais delicada, onde qualquer decisão pode mudar tudo.

Ritmo

Cameron Crowe conduz essa história de forma simples, sem exageros dramáticos. As cenas são diretas, os diálogos soam naturais, e o foco está sempre nas escolhas dos personagens. Há pequenos movimentos que vão construindo o caminho dos dois. Um telefonema pode mudar o dia, um atraso pode gerar conflito, uma conversa pode aproximar ou afastar.

O longa trata o amor jovem como algo concreto, cheio de tentativas, erros e acertos. Lloyd não é um herói tradicional. Ele erra, insiste e se expõe. Diane também não é idealizada. Ela hesita, recua, tenta agradar a todos e, no processo, se perde um pouco. E o pai, longe de ser um vilão caricato, age como alguém que acredita estar protegendo a filha, mesmo que isso custe a liberdade dela.

O que “Digam o Que Quiserem” constrói é um retrato honesto de um momento de transição. Não é só sobre um romance, mas sobre sair do controle dos outros e começar a assumir as próprias escolhas. Lloyd aposta no sentimento, Diane tenta encontrar equilíbrio, e James tenta manter a ordem. O resultado é uma história que avança aos poucos, sempre dependendo de quem cede, quem insiste e quem decide até onde pode ir.