3 filmes que estão na Netflix e todas as pessoas deveriam assistir ao menos uma vez na vida

Alguns filmes continuam vivos porque não dependem da pressa. Atravessam décadas sem pedir licença ao gosto do momento, sustentados por rostos, paisagens, música, silêncio e personagens colocados diante de limites que não desaparecem com o tempo. Na Netflix Brasil, três obras desse porte estão a poucos cliques do público: um épico de guerra, um faroeste monumental e um drama carcerário que ainda incomoda pela brutalidade de sua experiência.

O primeiro acompanha um oficial britânico no deserto, entre tribos árabes, interesses imperiais e batalhas contra os turcos durante a Primeira Guerra Mundial. O segundo leva o espectador a uma terra cobiçada pela chegada da ferrovia, onde uma viúva, pistoleiros e empresários disputam o futuro de um território. O terceiro parte da prisão de um jovem norte-americano detido com haxixe na Turquia e acompanha sua deterioração dentro de um sistema punitivo violento.

David Lean, Sergio Leone e Alan Parker pertencem a tradições diferentes, mas os três compreendem o impacto de uma imagem quando ela nasce de conflito concreto. No deserto, a escala da paisagem diminui o homem e aumenta o peso de cada decisão. No Oeste, a ferrovia muda o valor da terra antes mesmo de os trilhos chegarem. Na prisão, portas, corredores e sentenças reduzem o corpo a uma rotina de espera, medo e resistência.

Essas obras não sobreviveram apenas por prestígio histórico. Elas permanecem porque encaram situações extremas sem reduzir seus personagens a símbolos fáceis. Há glória e vaidade, vingança e cálculo, culpa e sobrevivência. São filmes longos na memória, mesmo quando a tela se apaga.

Lawrence da Arábia (1962), David Lean Divulgação / Columbia Pictures Durante a Primeira Guerra Mundial, um oficial britânico é enviado ao Oriente Médio para acompanhar a revolta árabe contra o Império Otomano. Culto, excêntrico e fascinado pela região, ele ultrapassa rapidamente os limites de sua missão inicial e passa a atuar entre líderes tribais, comandantes militares e interesses estratégicos do Reino Unido. Sua capacidade de negociar alianças, compreender códigos locais e inspirar combatentes transforma uma campanha dispersa em força decisiva no deserto. A trajetória do protagonista cresce como lenda, mas cada vitória carrega uma fissura. Travessias exaustivas, ataques militares e decisões ambíguas expõem um homem dividido entre idealismo, vaidade, lealdade política e desejo de pertencimento. O deserto deixa de ser apenas paisagem e se torna lugar de desgaste físico, transformação íntima e disputa de poder. A direção de David Lean usa escala monumental sem abandonar o conflito psicológico. A fotografia amplia dunas, colunas de homens e horizontes vazios, enquanto Peter O’Toole, Alec Guinness e Anthony Quinn sustentam um mundo atravessado por diplomacia, guerra e cálculo imperial. O resultado é uma aventura histórica que observa o nascimento de um mito sem esconder o preço cobrado de quem aceita viver dentro dele.

Era uma Vez no Oeste (1968), Sergio Leone Divulgação / Paramount Pictures Uma região árida do Velho Oeste muda de valor quando a ferrovia se aproxima. Uma viúva recém-chegada perde a família em circunstâncias violentas e herda uma propriedade estratégica para o avanço dos trilhos. A terra, antes isolada, passa a atrair pistoleiros, empresários e homens contratados para remover obstáculos do caminho. Ao redor dela surgem figuras marcadas por ameaça e passado. Um homem silencioso carrega uma gaita e uma antiga vingança. Um fora da lei alterna brutalidade e proteção. Um assassino de aluguel trabalha para interesses ligados ao projeto ferroviário. Claudia Cardinale, Henry Fonda, Jason Robards e Charles Bronson ocupam esse território com rostos duros, pausas longas e gestos medidos. Sergio Leone transforma o faroeste em uma ópera de poeira, espera e violência. Os duelos não existem apenas para resolver conflitos; eles prolongam a tensão até que cada olhar pese mais que uma fala. A música de Ennio Morricone funciona como memória antes mesmo de a vingança ser revelada. O avanço da ferrovia anuncia dinheiro, cidade e futuro, mas também enterra um mundo governado por códigos antigos, armas à vista e contas cobradas em terreno aberto.