Suspense claustrofóbico com Michelle Monaghan e Jason Clarke que está no Top 10 mundial de audiência do Prime Video

“Guerra Oculta” aposta em um suspense de confinamento direto ao ponto, daqueles que funcionam menos pela surpresa e mais pela pressão constante. A trama acompanha Hatchet (Jason Clarke), um prisioneiro tão inteligente quanto perigoso, mantido em uma instalação secreta que mais parece um labirinto militar. Quando ele escapa, o espaço que antes simbolizava controle vira uma armadilha, e cada corredor passa a representar risco real. A direção de Sophia Banks entende rápido que o interesse não está em explicar demais, mas em manter o espectador preso à lógica da perseguição.

Michelle Monaghan interpreta Abigail Trent, oficial responsável pela operação, e sua presença ajuda a ancorar o filme em decisões práticas. Trent não é construída como heroína infalível, mas como alguém que precisa agir sob pressão, negociar informações incompletas e aceitar perdas estratégicas para evitar algo maior. Monaghan traz firmeza sem exagero, o que dá credibilidade às ordens, aos erros e às escolhas feitas no calor do momento. O filme cresce justamente quando acompanha essas decisões e seus efeitos imediatos.

Jai Courtney, como Raymond Miller, funciona como o braço operacional da história. Seu personagem está sempre entre executar ordens e improvisar quando o plano falha, o que acontece com frequência. Courtney entrega um desempenho físico e direto, coerente com um personagem que resolve mais com ação do que com discurso. A dinâmica entre Miller e Trent sustenta boa parte da tensão, especialmente quando a comunicação falha e o tempo começa a trabalhar contra a equipe.

Jason Clarke, por sua vez, domina cada cena em que Hatchet aparece. Sem precisar de grandes explicações ou falas longas, ele constrói um antagonista que impõe presença e desequilíbrio. O perigo não está apenas no que Hatchet faz, mas no que ele obriga os outros a fazerem para detê-lo. “Guerra Oculta” não é um filme interessado em grandes reviravoltas, e sim em acompanhar, passo a passo, como um erro inicial se transforma em uma corrida por controle, recursos e sobrevivência. Funciona melhor quando aceita essa simplicidade e confia no jogo tenso entre caçadores e presa.

Filme: Guerra Oculta
Diretor: Sophia Banks
Ano: 2022
Gênero: Ação/Suspense
Avaliação: 7/10 1 1
Fernando Machado é jornalista e cinéfilo, com atuação voltada para conteúdo otimizado, Google Discover, SEO técnico e performance editorial. Na Cantuária Sites, integra a frente de projetos que cruzam linguagem de alta qualidade com alcance orgânico real.

