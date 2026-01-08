Discover
O novo vício do Prime Video: um dos mais vistos e com energia de “só mais 5 minutos”

Giancarlo Galdino
Por Giancarlo Galdino
em Filmes

Como se sabe, as drogas continuam fazendo vítimas mundo afora, sem distinguir entre classe social, faixa etária ou cor da pele. Entorpecentes podem ser o passaporte macabro para um universo fantasioso, melancólico, feito de mentiras e dor, prometendo cem e entregando, sossegadamente, um décimo. A desestruturação familiar é a etapa inicial de um processo que adoece o corpo e o espírito, crescendo com tal força que uma posição das autoridades comprova-se necessária. Sem método, “Boca de Fumo” alimenta a pretensão de contribuir para o debate, porém só provoca constrangimento pelo nonsense involuntário. Michael Dowse faz o que pode com o roteiro de Tom O’Connor e Gary Scott Thompson, mas é pouco diante de tanto erro.

Bom policial, péssimo pai

Ray Seale é um dos melhores quadros da DEA, a agência antidrogas americana, mas não tem se saído tão bem em suas funções domésticas. Para chegar aonde quer, Dowse cerca o protagonista, investiga-lhe os medos por debaixo da cara de mau e da armadura de herói, até vislumbrar um coração aflito, que pressente o inimigo ameaçar o que tem de mais valioso. Aos poucos, o diretor explica que Ray está viúvo há algum tempo, imerso no trabalho, e sugere que essa seria uma das razões para o afastamento entre ele e o filho, Cody. Uma das grandes fragilidades da trama é a química deficiente entre Dave Bautista e Jack Champion, cada qual ocupado com a veracidade de sua performance, o que acaba por comprometer a coesão da história. Quando Dowse tenta, no segundo ato, consertar o equívoco, uma terceira figura surge como respiro cômico, sem muito êxito.

A velha fórmula

Frente ao que vinha sendo apresentado, ”Boca de Fumo“ escapa do desastre completo com Andre Washburn, o coadjuvante de luxo vivido por Bobby Cannavale. É ele quem segura as pontas enquanto Ray faz um esforço para sucumbir à tristeza depois de remexer seus baús de ossos e ter a avassaladora certeza de que é responsável pela nova vida de Cody, o mote principal do filme. Ao cabo de 102 minutos, só o que se pode dizer é que é preciso ser muito tolo para falar de trabalho em casa quando se é um homem como Ray Seale.

Filme: Boca de Fumo
Diretor: Michael Dowse
Ano: 2025
Gênero: Ação/Crime
Avaliação: 7/10 1 1
★★★★★★★★★★
Depois de sonhos frustrados com uma carreira de correspondente de guerra à Winston Churchill e Ernest Hemingway, Giancarlo Galdino aceitou o limão da vida e por quinze anos trabalhou com o azedume da assessoria de políticos e burocratas em geral. Graduado em jornalismo e com alguns cursos de especialização em cinema na bagagem, desde 1º de junho de 2021, entretanto, consegue valer-se deste espaço para expressar seus conhecimentos sobre filmes, literatura, comportamento e, por que não?, política, tudo mediado por sua grande paixão, a filosofia, a ciência das ciências. Que Deus conserve.

