Entre risos e lágrimas: a comédia dramática do Prime Video que mais emocionou no último ano

Nada aqui começa com lição, começa com dano. Em “Uma Boa Pessoa”, Florence Pugh, Morgan Freeman e Molly Shannon, sob direção de Zach Braff, se movem a partir de um acidente de carro que interrompe um noivado e reorganiza relações, e o conflito central fica claro sem ornamento: Allison tenta voltar a funcionar sem fugir da família que perdeu alguém por causa dela, enquanto a dependência de remédios para dor reduz seu espaço de escolha.

Um salto no tempo a encontra num cotidiano vigiado, onde a mãe tenta impor horário, presença e disciplina como se isso bastasse para segurar um corpo em abstinência. Allison aceita a casa como abrigo porque não tem alternativa prática, mas resiste ao controle quando ele vira interrogatório; para não perder o pouco de autonomia que sobrou, ela busca esconder o frasco de analgésicos e administrar a própria dose, só que esse controle improvisado cobra o preço de uma recaída sempre à vista, com a consequência de cada dia terminar menor do que começou.

A porta da ajuda não é neutra

A história acelera quando Allison decide procurar uma reunião de apoio, não por iluminação, mas porque a rua fecha opções e ela precisa de um lugar onde a próxima hora seja possível. Ela entra, encara a porta como quem pede permissão, e o obstáculo não é a regra do grupo, é a vergonha de ser reconhecida. A consequência é imediata: em vez de encontrar anonimato, ela cruza com Daniel, o pai enlutado que carrega sua própria história de vício, e a sala vira um espaço onde qualquer silêncio pesa como acusação.

Daniel não oferece perdão como moeda de troca; ele oferece presença com condições, e isso muda o tabuleiro. Allison tenta manter a conversa no terreno do razoável, mas Daniel traz a gravidade de quem cria a neta adolescente enquanto sustenta a própria sobriedade, e essa dupla tarefa encurta paciência e alonga ressentimento. O obstáculo é que nenhum dos dois controla o que a outra parte está pronta para ouvir; a consequência é uma relação que avança por aproximações curtas, sempre prestes a recuar quando a culpa ou a raiva assumem o comando.

Apoio vem com custo de exposição

Fora da reunião, Allison tenta retomar um mínimo de vida social e aceitar convites que provem normalidade. A motivação é simples: reduzir a sensação de estar fora do mundo. O obstáculo é que cada encontro aumenta a chance de alguém trazer o acidente à mesa. A consequência é que a tentação de voltar ao remédio cresce como atalho disponível.

Humor curto quebra a tensão

Braff insere humor sem transformar dor em piada: ele deixa Daniel usar observações secas como defesa, e Allison responde com um riso que soa ensaiado, ou melhor, um riso que tenta comprar tempo quando a conversa encosta no ponto proibido; não exatamente assim, porque ninguém se salva por espirituosidade, mas o humor, por segundos, reduz o peso da sala antes de devolvê-la ao mesmo impasse. O efeito imediato é prático: a troca fica possível, e justamente por ficar possível ela se torna mais arriscada, já que qualquer frase errada abre novo flanco de exposição.

Esse risco não é abstrato, ele se mede em decisões pequenas. Allison tenta seguir a rotina, evita ligações difíceis, escolhe onde aparece e onde não aparece, e o obstáculo é que o corpo não respeita planejamento quando a abstinência começa a cobrar. A consequência é um padrão em que a disciplina do dia depende menos de vontade e mais do acesso ao próximo comprimido, fazendo a recuperação parecer uma negociação que nunca termina.

Quando a casa vira tribunal

A convivência se torna mais delicada quando Allison atravessa o espaço de Daniel e encontra a neta dele, uma adolescente que não aceita meia frase nem desculpa polida. Allison tenta se manter de pé no papel de visitante tolerada, mas o obstáculo é a franqueza brutal de quem perdeu os pais e quer nomear culpados sem rodeio. A consequência é um corte na relação recém-formada: o que era canal de escuta vira risco de confronto, e qualquer tentativa de aproximação passa a exigir um controle emocional que Allison ainda não consegue garantir.

Sem transformar isso em virada definitiva, o filme insiste na aritmética intermediária: entrar e sair de reuniões, aceitar ou recusar conversas, sustentar um dia sem desaparecer. Cada passo abre um acesso e fecha outro, e o preço costuma vir rápido, em forma de recaída emocional, perda de apoio ou aumento de vigilância doméstica. No fim deste recorte, antes de qualquer fechamento, a consequência imediata retorna ao mesmo objeto que governa o ritmo de Allison: o frasco de analgésicos.