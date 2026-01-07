Discover
Entre risos e lágrimas: a comédia dramática do Prime Video que mais emocionou no último ano

Amanda Silva
em Filmes

Nada aqui começa com lição, começa com dano. Em “Uma Boa Pessoa”, Florence Pugh, Morgan Freeman e Molly Shannon, sob direção de Zach Braff, se movem a partir de um acidente de carro que interrompe um noivado e reorganiza relações, e o conflito central fica claro sem ornamento: Allison tenta voltar a funcionar sem fugir da família que perdeu alguém por causa dela, enquanto a dependência de remédios para dor reduz seu espaço de escolha.

Um salto no tempo a encontra num cotidiano vigiado, onde a mãe tenta impor horário, presença e disciplina como se isso bastasse para segurar um corpo em abstinência. Allison aceita a casa como abrigo porque não tem alternativa prática, mas resiste ao controle quando ele vira interrogatório; para não perder o pouco de autonomia que sobrou, ela busca esconder o frasco de analgésicos e administrar a própria dose, só que esse controle improvisado cobra o preço de uma recaída sempre à vista, com a consequência de cada dia terminar menor do que começou.

A porta da ajuda não é neutra

A história acelera quando Allison decide procurar uma reunião de apoio, não por iluminação, mas porque a rua fecha opções e ela precisa de um lugar onde a próxima hora seja possível. Ela entra, encara a porta como quem pede permissão, e o obstáculo não é a regra do grupo, é a vergonha de ser reconhecida. A consequência é imediata: em vez de encontrar anonimato, ela cruza com Daniel, o pai enlutado que carrega sua própria história de vício, e a sala vira um espaço onde qualquer silêncio pesa como acusação.

Daniel não oferece perdão como moeda de troca; ele oferece presença com condições, e isso muda o tabuleiro. Allison tenta manter a conversa no terreno do razoável, mas Daniel traz a gravidade de quem cria a neta adolescente enquanto sustenta a própria sobriedade, e essa dupla tarefa encurta paciência e alonga ressentimento. O obstáculo é que nenhum dos dois controla o que a outra parte está pronta para ouvir; a consequência é uma relação que avança por aproximações curtas, sempre prestes a recuar quando a culpa ou a raiva assumem o comando.

Apoio vem com custo de exposição

Fora da reunião, Allison tenta retomar um mínimo de vida social e aceitar convites que provem normalidade. A motivação é simples: reduzir a sensação de estar fora do mundo. O obstáculo é que cada encontro aumenta a chance de alguém trazer o acidente à mesa. A consequência é que a tentação de voltar ao remédio cresce como atalho disponível.

Humor curto quebra a tensão

Braff insere humor sem transformar dor em piada: ele deixa Daniel usar observações secas como defesa, e Allison responde com um riso que soa ensaiado, ou melhor, um riso que tenta comprar tempo quando a conversa encosta no ponto proibido; não exatamente assim, porque ninguém se salva por espirituosidade, mas o humor, por segundos, reduz o peso da sala antes de devolvê-la ao mesmo impasse. O efeito imediato é prático: a troca fica possível, e justamente por ficar possível ela se torna mais arriscada, já que qualquer frase errada abre novo flanco de exposição.

Esse risco não é abstrato, ele se mede em decisões pequenas. Allison tenta seguir a rotina, evita ligações difíceis, escolhe onde aparece e onde não aparece, e o obstáculo é que o corpo não respeita planejamento quando a abstinência começa a cobrar. A consequência é um padrão em que a disciplina do dia depende menos de vontade e mais do acesso ao próximo comprimido, fazendo a recuperação parecer uma negociação que nunca termina.

Quando a casa vira tribunal

A convivência se torna mais delicada quando Allison atravessa o espaço de Daniel e encontra a neta dele, uma adolescente que não aceita meia frase nem desculpa polida. Allison tenta se manter de pé no papel de visitante tolerada, mas o obstáculo é a franqueza brutal de quem perdeu os pais e quer nomear culpados sem rodeio. A consequência é um corte na relação recém-formada: o que era canal de escuta vira risco de confronto, e qualquer tentativa de aproximação passa a exigir um controle emocional que Allison ainda não consegue garantir.

Sem transformar isso em virada definitiva, o filme insiste na aritmética intermediária: entrar e sair de reuniões, aceitar ou recusar conversas, sustentar um dia sem desaparecer. Cada passo abre um acesso e fecha outro, e o preço costuma vir rápido, em forma de recaída emocional, perda de apoio ou aumento de vigilância doméstica. No fim deste recorte, antes de qualquer fechamento, a consequência imediata retorna ao mesmo objeto que governa o ritmo de Allison: o frasco de analgésicos.

Filme: Uma Boa Pessoa
Diretor: Zach Braff
Ano: 2023
Gênero: Drama
Avaliação: 9/10 1 1
★★★★★★★★★
