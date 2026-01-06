A comédia de ação perfeita pra desligar do mundo: Reese Witherspoon e Sofía Vergara — na Netflix

Em “Belas e Perseguidas”, dirigido por Anne Fletcher, Reese Witherspoon interpreta a policial Rose Cooper, e Sofía Vergara é Daniella Riva, a viúva que ela precisa escoltar até um tribunal no Texas. O conflito central é direto: Cooper deve entregar Daniella viva e calada para depor contra um chefão do narcotráfico. Antes que consigam sair da cidade, o plano implode. A operação é traída, os seguranças caem, e a dupla precisa escapar sozinha, com pistoleiros nos retrovisores e colegas duvidosos nas linhas de rádio. A partir daí, a estrada toma conta da história.

Cooper tenta manter o controle com ordens secas, planilhas mentais e um senso de dever que não combina com poeira e balas. Daniella prefere barulho: fala alto, reclama do carro, exige salto alto até na fuga. As duas passam o filme presas uma à outra, tentando decidir quem manda. A policial vê a testemunha como carga viva; a testemunha vê a policial como obstáculo de salto baixo. A diferença entre as duas é o que faz a comédia girar — cada tentativa de cooperação termina em confusão nova.

Improvisos no caminho

A fuga segue em ritmo de comédia de estrada: carros trocados, postos de gasolina suspeitos, e disfarces que nunca duram mais de uma cena. Quando Cooper tenta usar o GPS, Daniella o convence a pegar o caminho “mais rápido”, que invariavelmente termina num atoleiro ou numa batida. As duas acumulam ferimentos e discussões, mas continuam se salvando por acidente — uma distração de Daniella abre brecha para escapar, um grito de Cooper evita uma emboscada. O riso vem de erro prático, não de piada forçada.

O humor físico é constante. Daniella tenta usar charme onde Cooper quer usar distintivo; Cooper tenta prender pessoas erradas por nervosismo. A cada parada, um novo disfarce: fazendeiras, cowgirls, turistas em lua de mel. Nada funciona por muito tempo, mas o improviso mantém as duas em movimento. Quando uma se irrita, a outra aproveita o impulso para seguir viagem. O roteiro transforma cada obstáculo em gafe: o carro queimado vira abrigo, o assalto mal planejado rende carona, o medo vira motivo para correr mais rápido.

Inimigos dos dois lados

O perigo mantém o humor apertado. Criminosos e policiais corruptos perseguem a dupla em paralelo, e Cooper nunca sabe de quem fugir primeiro. Ao perceber que sua corporação tem vazamentos, ela tenta pedir reforço, mas o rádio entrega a localização. Daniella, que confia apenas na própria língua, tenta negociar proteção oferecendo informações que nem sempre tem. O contraste vira recurso: enquanto Cooper insiste em disciplina, Daniella resolve as coisas com fala, charme e sorte.

A relação entre as duas muda de puro atrito para cooperação improvisada. A cada tentativa de fuga, Cooper aprende que seguir o manual é inútil em território sem regra. Daniella descobre que a impulsividade pode custar caro. Mesmo em meio à ação, o filme mantém o ritmo de comédia leve: tiros, correria e brigas nunca apagam o tom de brincadeira. As cenas de perseguição têm o mesmo peso das brigas de banheiro e das conversas sobre sapatos.

Corrida contra o tempo

Com o tribunal à espera, a dupla precisa atravessar o estado antes que o depoimento perca validade. O prazo curto transforma cada parada em aposta. Cooper dirige sem dormir, Daniella fala sem parar, e as duas seguem amarradas por um acordo que muda a cada quilômetro. O humor nasce do desespero prático: falta gasolina, o mapa está errado, e o calor torna qualquer briga mais absurda. O risco cresce, mas a leveza continua, porque a narrativa trata o perigo como extensão da comédia.

Quando finalmente enxergam o destino, as duas já aprenderam a usar o caos como ferramenta. O que começou como operação oficial termina como parceria de ocasião, com uniformes rasgados, maquiagem borrada e um carro que mal anda. O ritmo fecha sem heroísmo: apenas duas mulheres cansadas tentando chegar inteiras ao fim da viagem — e talvez, sem perceber, se tornando aliadas por falta de alternativa.