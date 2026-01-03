Episódio final de “Stranger Things”, na Netflix, funciona apesar da temporada irregular

O último episódio de “Stranger Things” começa com uma sensação curiosa de contenção. Depois de uma temporada irregular, que muitas vezes pareceu mais preocupada em expandir regras do que em aprofundar consequências, o desfecho opta por recuar. Não é um recuo covarde, mas estratégico. A narrativa desacelera, escolhe com cuidado onde pousar a câmera e devolve peso a gestos que haviam sido soterrados pelo excesso. Hawkins está à beira do colapso, mas o episódio entende que o apocalipse só importa se alguém tiver algo a perder. Esse entendimento redefine o tom desde os primeiros minutos e corrige, sem alarde, o principal erro da temporada: a dispersão emocional.

Há uma inteligência rara na forma como o episódio utiliza pausas, olhares e cenas aparentemente simples. Em vez de empilhar acontecimentos, o roteiro permite que o espectador respire junto com os personagens. Winona Ryder, como Joyce, sustenta momentos de tensão sem precisar verbalizar tudo, enquanto David Harbour, no papel de Hopper, trabalha a exaustão física e moral de alguém que já perdeu demais. A decisão de confiar menos no impacto imediato e mais na duração emocional faz com que cada cena pareça necessária, não apenas funcional dentro da trama.

O fechamento dos vínculos

O episódio final entende que “Stranger Things” sempre foi sobre crescer em grupo, mesmo quando o grupo ameaça se desfazer. Mike, vivido por Finn Wolfhard, finalmente encontra uma voz menos hesitante, enquanto Dustin, de Gaten Matarazzo, carrega o peso do luto com uma maturidade dolorosa. Lucas, interpretado por Caleb McLaughlin, não recebe redenção fácil, mas um silêncio respeitoso que diz mais do que discursos. Esses arcos não buscam aplauso; buscam coerência. O mérito está em tratar o amadurecimento como processo imperfeito, marcado por escolhas que não se resolvem numa única conversa.

Millie Bobby Brown entrega uma atuação que aposta menos na explosão e mais no controle. O confronto final com Vecna, interpretado por Jamie Campbell Bower, funciona menos como espetáculo físico e mais como embate simbólico. Ele representa a dor que se cristaliza em ressentimento; ela, a possibilidade de atravessar o trauma sem se tornar refém dele. A série acerta ao não transformar esse momento em triunfo absoluto. Não há vitória limpa, apenas sobrevivência consciente, o que torna o desfecho mais honesto.

Nostalgia sem indulgência

O episódio dialoga com o passado da série sem se perder nele. A referência ao grupo reunido, à infância compartilhada e aos jogos não surge como fan service vazio, mas como lembrança melancólica de algo que não pode mais ser recuperado. A nostalgia funciona aqui como ferida aberta, não como conforto. A trilha sonora acompanha essa escolha com discrição, evitando sublinhar emoções que já estão claras nas performances.

O último episódio não apaga os problemas da temporada, mas os ressignifica. Ao encerrar com um tom humano e contido, “Stranger Things” relembra por que foi tão impactante no início: não pelo tamanho dos monstros, mas pela intimidade do medo. O adeus não busca grandiosidade histórica, e sim verdade emocional. E talvez seja exatamente por isso que funciona. Não como explosão final, mas como eco que permanece depois do silêncio.