Helen Mirren genial e Kate Winslet digna de Oscar: drama maduro na Netflix fecha o ano com chave de ouro

A narrativa se concentra nas últimas semanas de June, interpretada por Helen Mirren, internada em cuidados paliativos. O espaço do hospital funciona como um núcleo de tensão contínua, não por eventos extremos, mas pela permanência do tempo e pela obrigação da presença. As quatro filhas e o filho retornam para acompanhar esse processo, trazendo consigo ressentimentos antigos, afetos mal resolvidos e uma convivência que nunca foi plenamente pacificada. O roteiro não recorre a grandes reviravoltas: a progressão dramática nasce da repetição, das visitas, das conversas interrompidas e da dificuldade coletiva em aceitar a finitude como algo concreto. Essa escolha dá ao enredo uma estrutura seca, mais próxima da observação do que do espetáculo, o que define o tom geral do filme.

As relações entre as irmãs são marcadas por disputas silenciosas e pequenas agressões verbais. A personagem vivida por Kate Winslet assume o papel de mediadora involuntária, alguém que tenta manter a funcionalidade mínima do grupo enquanto lida com sua própria incapacidade de elaborar o luto. Toni Collette constrói uma figura mais ríspida, cuja dureza funciona como mecanismo de defesa, enquanto Andrea Riseborough opta por uma presença mais recolhida, quase sempre deslocada das decisões centrais. O pai, interpretado por Timothy Spall, surge como um elemento desestabilizador: infantilizado, inconveniente, incapaz de compreender o peso emocional do momento. Ele não representa alívio cômico, mas sim um ruído constante, alguém que ocupa espaço sem oferecer suporte, o que reforça a sensação de exaustão coletiva.

Direção e controle emocional

A condução de Kate Winslet privilegia cenas longas e diálogos sem fechamento claro. Não há pressa em resolver conflitos, nem esforço visível para organizar os sentimentos dos personagens de forma didática. Essa escolha fortalece a credibilidade das interações, ainda que, em alguns momentos, o filme se aproxime de um sentimentalismo calculado. Certas sequências, como a apresentação improvisada das crianças ou o número musical do pai em um pub, tensionam o limite entre espontaneidade e excesso. Ainda assim, a direção mantém controle sobre o ritmo geral, evitando que essas cenas contaminem todo o conjunto. O foco permanece na experiência da espera, não na catarse.

Atuações e economia narrativa

O elenco sustenta o filme com interpretações contidas. Helen Mirren trabalha a fragilidade sem recorrer à autopiedade, enquanto Winslet adota uma atuação de baixa intensidade, marcada por silêncios e olhares prolongados. O texto, assinado por Joe Anders, demonstra consciência estrutural: os diálogos não tentam sintetizar sentimentos complexos em frases definitivas. Há uma recusa clara em transformar a despedida em lição ou conforto. Mesmo quando o filme se aproxima do excesso, ele retorna rapidamente à sua proposta central: acompanhar uma família lidando, de forma imperfeita, com a inevitabilidade da perda.

Limites e alcance

“Adeus, June” não busca impacto duradouro nem se propõe a redefinir narrativas sobre o fim da vida. Sua principal característica é a moderação. Ao evitar grandiloquência e ao aceitar a irregularidade emocional dos personagens, o filme encontra coerência interna. Nem todas as escolhas são bem-sucedidas, e a tendência ao açúcar em momentos pontuais enfraquece parte da força dramática. Ainda assim, o resultado final preserva dignidade e clareza temática. Trata-se de um retrato funcional da despedida, sustentado mais pela observação honesta do comportamento humano do que por qualquer tentativa de elevação simbólica.