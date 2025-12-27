Um abraço de 90 minutos pra quem chega cansado no fim de dezembro — estreou hoje na Netflix

Um homem cego sai da água depois de um acidente no lago e precisa decidir se espera socorro ou se anda. Em “Uma Aventura Animal: A Jornada para Casa”, Richard Boddington dirige Steve Byers, Natasha Henstridge e Zackary Arthur numa trama em que Royce Davis tenta voltar para casa guiado pelo malamute Chinook, enquanto Susan e o filho Max iniciam uma busca na região. O conflito central é direto: alcançar o reencontro antes que o frio, o terreno e a demora de comunicação reduzam as chances.

Sem enxergar, Royce escolhe prender a mão ao arreio do cão e aceitar o ritmo que Chinook dita. A motivação é prática: parado, ele perde calor; andando sem guia, ele gasta energia em círculos. O obstáculo se impõe em coisas pequenas e cruéis, como pedras soltas, galhos baixos e o som constante de água, que pode indicar passagem ou queda. A cada desvio decidido pelo cão, o efeito recai no homem: ele troca pressa por economia, passa a contar passos e aprende a parar quando o animal trava.

Ainda na mesma manhã, Susan decide chamar a polícia local e reunir voluntários para refazer o trajeto do barco e procurar sinais na margem. Ela age por medo e por cálculo, porque marcas recentes somem rápido com vento e chuva. O obstáculo é a falta de precisão: as versões sobre o acidente não batem, e a área a cobrir é grande. Max quer ir junto, mas Susan decide mantê-lo por perto, motivada por proteção; o efeito é um filho inquieto que pressiona a operação por respostas que ninguém tem.

Desvios de rota e desgaste no corpo

No deslocamento, Royce decide seguir perto de cursos d’água para manter direção, mas Chinook corta para dentro quando a margem vira lama e pedra lisa. A motivação do cão se lê no corpo, no focinho rente ao chão, no recuo antes de um trecho perigoso. O obstáculo para o homem é confiar sem explicação, porque ele só recebe o puxão e o silêncio. O efeito é um avanço irregular: subir um barranco cobra fôlego, descer exige testar o solo com o pé, e um escorregão muda o resto do dia.

Num começo de noite, Royce decide parar cedo, mesmo sabendo que a parada prolonga o sumiço. Ele procura abrigo porque a roupa ainda guarda umidade e o corpo responde com tremor. O obstáculo é não ter comida e não ter um lugar seco. Chinook decide encostar, dividir calor e vigiar a entrada daquele recanto. O efeito imediato é um descanso curto e nervoso, com Royce acordando ao menor estalo, sem saber se é galho, bicho ou água subindo.

Ele anda. Para. Escuta. Tropeça. Senta no chão. Procura o arreio. Aperta. Levanta. Recomeça. Decide reduzir o ritmo quando a dor no joelho cresce. O obstáculo muda: a fadiga passa a mandar. O efeito também muda: Chinook puxa com mais firmeza e leva o homem para trechos menos expostos ao vento.

Susan e Max pressionam a operação de busca

Do lado do resgate, Susan decide aceitar a ajuda de um morador que diz conhecer uma trilha de acesso e oferece levar o grupo até um ponto alto de onde se vê parte do lago. A motivação é ampliar o raio de busca sem perder horas em estrada ruim. O obstáculo é a confiança limitada num estranho e a pressão de Max para embarcar junto. Susan decide levá-lo, mas impõe regras e o mantém ao alcance do olhar; o efeito é uma equipe que precisa dividir atenção entre seguir pistas e vigiar o menino.

Em vários trechos, a montagem alterna o avanço de Royce com telefonemas, rádio e mapas sobre mesas, ou melhor, com tentativas de transformar ansiedade em passo concreto, não exatamente assim: quando Susan decide mudar a direção do grupo com base numa informação parcial, o corte seguinte mostra Royce tomando uma decisão às cegas para evitar um som de água mais forte, e a coincidência de escolhas aumenta a chance de desencontro entre procura e fuga. Nos menus de streaming, o filme costuma aparecer como opção familiar; por isso, o roteiro deixa o perigo sempre legível, sem susto repentino.

O caminho curto na beira do lago

Ao longo da margem, a rota empurra Royce para um trecho em que a pedra fica lisa e a água está logo abaixo, fria e barulhenta. Ele precisa decidir entre entrar na mata fechada, onde os galhos atrapalham e o chão some sob folhas, ou seguir pelo estreito da beira, mais direto e mais escorregadio. Ele escolhe continuar na beira para não perder tempo, porque o corpo já responde com tremor e a fome encurta a paciência. O obstáculo vem em sequência: o pé procura apoio e não acha, a mão aperta o arreio, e Chinook recua um passo para firmar o homem antes da próxima passada.

Na busca, uma informação muda o desenho do grupo e obriga Susan a redistribuir gente, deixando uma parte da área sem varredura por algumas horas. Max, excitado com qualquer ruído na vegetação baixa, decide se adiantar, e Susan decide segurá-lo com um chamado seco e a lanterna apontada para o chão, para que ele veja onde pisa. O obstáculo é a pressa de todos e a falta de sinais claros, só marcas confusas na lama e pegadas que se sobrepõem. O efeito é um avanço mais lento e mais metódico, com voluntários parando a cada poucos metros, enquanto, adiante, Royce segue Chinook por um corredor de árvores em que o vento encobre qualquer voz.