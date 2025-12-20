Esse livro é de quem? — um desafio com os melhores livros de 2025

Todo ano, a Revista Bula publica uma lista com os livros mais comentados e recorrentes do período. A edição de 2025 reúne títulos brasileiros e estrangeiros que circularam com força ao longo do ano. Predomina a ficção, mas há espaço para poesia e para obras de não ficção com abordagem literária.

Este jogo parte dessa seleção. A cada rodada, um livro é apresentado e o jogador precisa identificar o autor, montando o nome com letras embaralhadas.

A ideia não é ranquear nem avaliar. É apenas oferecer um jeito mais direto e interativo de percorrer a lista, revisitar títulos e lembrar os autores que marcaram o ano editorial de 2025.