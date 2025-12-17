A maior história de amor em tempos de guerra do cinema: por que este clássico é inesquecível (na HBO Max)

“Doutor Jivago”, dirigido por David Lean e baseado no romance de Boris Pasternak, parte da trajetória de Yuri Zhivago, médico e poeta interpretado por Omar Sharif. O filme percorre décadas de instabilidade política e moral na Rússia do início do século 20, quando as fronteiras entre vida privada e dever público se desfazem. Zhivago, homem de formação sensível e espírito racional, vê sua rotina despedaçada pela guerra e pelas convulsões políticas que substituem uma velha ordem por outra igualmente rígida. A partir daí, o personagem se torna medida do que é possível conservar quando o país exige alinhamento absoluto.

Tonya Gromeko, vivida por Geraldine Chaplin, simboliza o abrigo da vida doméstica, feita de gestos contidos e lealdade silenciosa. Ela representa uma continuidade quase impossível num tempo que transforma lares em trincheiras e famílias em exílios provisórios. Já Lara Antipova, interpretada por Julie Christie, é a lembrança de um sentimento que escapa ao controle, marcado por perdas e reencontros em meio ao caos. O elo entre ambos não nasce do romance idealizado, mas de um reconhecimento mútuo de fragilidade. Cada vez que se cruzam, o mundo parece próximo de ruir.

A guerra, no cinema de Lean, é menos cenário que força concreta. Em “Doutor Jivago”, trens lotados, cidades destruídas e campos congelados não ilustram a ação: moldam o comportamento. O avanço das tropas, os deslocamentos forçados e a vigilância constante empurram o protagonista para uma vida de improviso e silêncio. A medicina, sua profissão, torna-se um meio de resistir à brutalidade — mas também o prende a uma função que o regime passa a usar como instrumento político. Trabalhar e amar tornam-se gestos igualmente arriscados.

O filme investe em deslocamento como lógica narrativa. Zhivago é levado de um espaço a outro: casa, hospital, vagão, casa abandonada, refúgio. Cada ambiente redefine o que está em jogo. A distância entre ele e Tonya cresce, enquanto a proximidade com Lara passa a significar algo entre consolo e condenação. Lean constrói esse percurso com precisão visual: o branco da neve e o isolamento das paisagens servem como metáfora palpável de afastamento e impotência. Ainda assim, dentro do frio há calor humano suficiente para sustentar o interesse — não pelo destino épico, mas pelo cotidiano de quem tenta permanecer decente.

A narrativa se move pelo contraste entre a grande história e os pequenos gestos. O olhar de Zhivago sobre o sofrimento alheio é a bússola moral que resta quando tudo se desintegra. Ao redor, o mundo impõe novas palavras de ordem: suspeita, confisco, disciplina. A perda da privacidade é a verdadeira tragédia do filme. Nenhum lar é seguro, nenhuma conversa é neutra. Até o amor passa a ser uma forma de resistência.

Freddie Young, diretor de fotografia, transforma vastidões em memória afetiva. A trilha de Maurice Jarre — com o tema que se tornaria um dos mais reconhecíveis do cinema — reforça a circularidade do destino dos personagens: o que se afasta volta, mas nunca do mesmo modo. Lean, vindo de “Lawrence da Arábia”, aplica aqui uma contenção rara: há espetáculo, mas o foco está nas consequências humanas. O ritmo alterna explosões e silêncios, e é nesses silêncios que o filme se torna mais eloquente.

No fim, “Doutor Jivago” não oferece reconciliação nem absolvição. O amor não vence a história; apenas sobrevive dentro dela, mutilado, lembrado, transformado em verso. Lean observa essa persistência sem piedade nem cinismo. O que permanece é a tentativa — a recusa em ceder completamente ao pragmatismo do novo mundo. Entre o ideal e a sobrevivência, o filme encontra um espaço breve e dolorosamente humano, onde o que restou de ternura ainda faz sentido existir.