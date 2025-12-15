Prime Video: 4 filmes de 2025 que chegaram em dezembro e concentram a conversa do momento

O catálogo do streaming muda rápido, e a sensação de novidade nem sempre vem acompanhada de contexto. No fim do ano, quando as estreias se acumulam, a vitrine se renova sem parar e a escolha vira uma triagem: o que entrou agora, o que já estava lá e o que voltou a ganhar destaque. Em dezembro de 2025, o Prime Video adicionou filmes lançados no mesmo ano, e um recorte objetivo ajuda a separar chegadas recentes do restante do acervo.

A lista reúne quatro filmes de 2025 que circulam por gêneros diferentes e partem de situações reconhecíveis: acusações em ambientes institucionais, negociações atravessadas por herança, fuga que reorganiza vínculos familiares e um reencontro marcado por um elemento fora do comum. Em todos os casos, o conflito não depende de franquias nem de conhecimento prévio. A narrativa apresenta as regras cedo e avança a partir de escolhas que cobram custo de reputação, dinheiro, afeto ou segurança.

Depois da Caçada (2025), Luca Guadagnino Divulgação / Amazon MGM Studios Alma Imhoff é uma professora respeitada em uma universidade de elite, conhecida por conduzir debates sobre ética e poder com rigor implacável. Quando Maggie, a aluna mais brilhante do semestre, acusa o professor Hank de cruzar limites na orientação acadêmica, o campus se divide entre julgamento imediato e cautela institucional. A reitoria abre investigação, colegas escolhem lados, e cada e-mail vira prova potencial. Tentando proteger a aluna sem destruir vidas com boatos, Alma revive aulas, encontros e memórias que preferia manter enterradas. Um episódio antigo, ligado ao início da sua carreira, ameaça transformar sua postura em contradição pública. Pressionada por estudantes, imprensa e amigos, ela passa a desconfiar de manipulações, ambições e silêncios estratégicos. Entre lealdade, medo e responsabilidade, Alma precisa decidir o que dizer, a quem ouvir e até onde ir para sustentar a verdade antes que tudo desmorone. No fim, cada escolha cobra preço emocional e político altíssimo.

Dois Mundos, Um Desejo (2025), Hakan “Ketche” Kırvavaç Divulgação / Amazon Prime Video Vinte e um anos após um encontro num hospital infantil, Bilge e Can levam vidas distantes: ela virou advogada pragmática; ele, arqueólogo famoso, sempre entre escavações e aeroportos, colecionando prêmios e ausências. De repente, os dois começam a ouvir a voz um do outro, como se o pensamento atravessasse cidades e silêncio. O fenômeno parece milagre, mas logo aponta para um segredo guardado desde a infância e para uma promessa que ninguém cumpriu. Enquanto tentam entender a ligação, lembranças ressurgem e reconfiguram escolhas afetivas, carreiras e relacionamentos atuais. A conexão vira bússola e teste: aproxima quando convém, expõe mentiras quando dói e obriga ambos a encarar o desejo que evitaram nomear. À medida que o destino os puxa para o mesmo lugar, eles descobrem que um único pedido pode unir dois mundos ou parti-los para sempre. No caminho, revelam quem lucrou com o silêncio e quem pode curar feridas antigas.

Fuga Fatal (2025), Nick Rowland Divulgação / Fifth Season Após anos encarcerado, Nate sai da prisão decidido a romper com a gangue que o protegeu e o corrompeu atrás das grades. A recusa tem custo imediato: o grupo passa a caçar sua família para impor um exemplo e recuperar dinheiro perdido. Sem ter para onde ir, ele foge com Polly, a filha de 11 anos que mal conhece, desconfiada de promessas. Na estrada, o improviso vira rotina: motéis baratos, carros trocados às pressas e a constante sensação de estar um passo atrás dos perseguidores. Para mantê-la viva, Nate precisa ensinar a menina a observar, mentir e correr, ao mesmo tempo em que tenta ser pai pela primeira vez. Entre emboscadas, encontros com estranhos e escolhas brutais, uma confiança frágil nasce aos trancos. Quanto mais o passado se aproxima, mais Polly percebe que sobreviver também é decidir quem ela quer se tornar. E cada quilômetro testa o limite do perdão.