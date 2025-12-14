A Garota Canhota chegou à Netflix: o drama filmado em iPhones que Taiwan escolheu para o Oscar

A história parte de um esforço direto, quase físico, de continuar em pé: uma mãe volta à capital e arma um pequeno negócio num mercado noturno para sustentar as filhas. “A Garota Canhota”, dirigido por Shih-Ching Tsou, põe Shih-Yuan Ma, Janel Tsai e Nina Ye no centro de uma família obrigada a inventar rotina sob a vigilância discreta do parentesco e do costume. O conflito central nasce do choque entre um recomeço econômico frágil e a pressão doméstica por obediência a regras antigas, sobretudo quando a mão esquerda da criança passa a ser lida como desvio.

A barraca é trabalho, é sustento, é exposição, sem enfeite. É ali que decisão vira assunto de todos. A mãe aposta no negócio por necessidade, mas também por orgulho, como quem tenta retomar as rédeas do próprio destino. O obstáculo vem em camadas concretas: cansaço, logística, dinheiro contado, um mercado que não tolera distração. O efeito é imediato: a família começa a respirar por turnos, por horários, por trocos, e a cidade atravessa a porta não como cenário, e sim como cobrança diária.

A mão esquerda como disputa doméstica

A superstição em torno da mão esquerda desloca o eixo do filme ao transformar o corpo da menina num campo de disputa. O avô, preso a um código que não admite conversa, decide corrigir o que enxerga como erro. A criança, ainda sem vocabulário para argumentar, reage com ações pequenas, repetidas, como se colocasse à prova a firmeza de cada proibição. A motivação dela não tem pose de lição; é curiosidade, teimosia, vontade de brincar do jeito que dá. O obstáculo, aqui, não é apenas a autoridade do mais velho, mas a corrente de concordâncias silenciosas que costuma proteger essas “regras de casa”.

O filme aperta esse cerco ao acompanhar a irmã mais velha, empurrada para escolhas que prometem dinheiro rápido e um gosto de independência, mas cobram caro em exposição e julgamento. A mãe precisa de ajuda. A filha quer autonomia. O avô quer ordem. Cada um puxa. Ninguém sai ileso. Quando a garota mais velha se afasta, mesmo por poucas horas, a consequência cai em cadeia sobre a barraca, sobre a irmã pequena, sobre a mãe que se divide em tarefas demais. O risco é palpável: faltar dinheiro, faltar presença, faltar alguém no minuto errado.

Há um trecho em que o cotidiano vira batida. Mercado. Casa. Mercado. Escola. Mercado. Bronca. Silêncio. E a mão. Sempre a mão. A repetição não tem preguiça; funciona como pressão acumulada. Quanto mais o mundo insiste em “consertar” a criança, mais ela procura um jeito de existir sem pedir licença. E isso mexe com a família inteira, porque obriga cada adulto a escolher entre preservar o pacto doméstico e proteger alguém que ainda não sabe se defender.

Sean Baker e o filme colado ao chão

Ao coescrever e editar o filme, Sean Baker ajuda a manter a narrativa colada ao chão, com conflitos que ferem sem depender de grandes viradas. Filmando em meio ao mercado, a câmera opera com uma intimidade de passagem: dá para sentir o aperto de espaço, a circulação de gente, o peso do trabalho. Ou melhor, não é “realismo” como etiqueta; é um olhar que encosta nos fatos e deixa que eles se imponham. A cidade não entra para ilustrar: entra para atrapalhar, para seduzir, para oferecer atalhos que custam caro.

Segredos, celebração e teste de resistência

Os segredos de família, quando começam a emergir, não chegam como truque de roteiro, mas como resultado de anos de adaptação. Há coisas escondidas para o dia seguir funcionando. Há coisas guardadas por vergonha. Há coisas caladas porque ninguém teve tempo, ou coragem, de explicar. O filme aproxima essas peças devagar até que um encontro em torno de uma celebração vira teste de resistência: quem sustenta o sorriso, quem desvia o olhar, quem resolve falar, quem escolhe calar, e o que isso faz com os laços ali.

As atuações sustentam bem a tensão entre afeto e cansaço. A mãe carrega o peso do sustento sem pedir compaixão, com escolhas às vezes ásperas, às vezes impulsivas, sempre reconhecíveis. A filha mais velha tem o corpo de quem quer correr e a expressão de quem já aprendeu o preço dessa corrida. E a criança, no centro do título, desarruma o quadro com uma energia difícil de domesticar: a mão esquerda vira gesto repetido, brincadeira, afronta, tentativa, e também pedido de atenção. Cada uma dessas formas muda o clima de uma cena e recoloca, no lugar, o que está em jogo.

No fundo, o filme se interessa menos por “corrigir” alguém do que por medir o custo dessa vontade de correção. A barraca, com sua disciplina diária, abre uma chance de recomeço, mas obriga a família a negociar cada mínimo gesto. A mão esquerda, que poderia passar por detalhe, vira instrumento de leitura do mundo: quem manda, quem obedece, quem protege, quem abandona, quem aprende tarde. No mercado, entre vapor e barulho, uma criança segura a colher do jeito que consegue, e isso basta para expor uma casa inteira.