5 filmes que estrearam na Netflix esta semana e realmente valem duas horas do seu tempo

A semana costuma trazer novidades para quem acompanha a Netflix como hábito de fim de expediente. O problema é que nem toda estreia se destaca no meio do fluxo, e o catálogo, sempre renovado, mistura chegadas recentes com reentradas que passam despercebidas. Em poucos minutos de navegação, a escolha vira tarefa.

A lista reúne cinco filmes lançados nos últimos dias que cabem na rotina: uma sessão de cerca de duas horas, sem exigir maratona. O recorte favorece narrativas com começo, meio e desfecho nítidos, capazes de manter a atenção mesmo quando a casa pede descanso. Para muita gente, é o tipo de programa que substitui o bar, o shopping ou a conversa em pé na cozinha. Em vez de apostar em quantidade, o foco está em filmes que resolvem sua proposta, com conflitos claros, personagens legíveis e ritmo constante, sem atropelos.

Há espaço para diferentes registros, do suspense baseado em fatos a uma comédia de golpes, passando por mistério e drama. O conjunto também abre uma janela para contextos distintos, com personagens atravessados por dilemas morais, disputas de poder e reações coletivas diante do perigo. São filmes pensados para a noite: diretos, sem adornos e com assunto para continuar depois.

Jay Kelly (2025), Noah Baumbach Divulgação / Pascal Pictures Um astro do cinema atravessa a Europa acompanhado do seu dedicado gerente, Ron, numa viagem que começa como compromisso profissional e vira acerto de contas íntimo. Cercado por lembranças de sucessos, contatos que cobram presença e relações que ficaram para trás, Jay é empurrado a encarar escolhas antigas e o peso do próprio legado. A cada parada, encontros e pequenas crises mudam o rumo: o que parecia controle vira improviso, e a imagem pública entra em conflito com desejos privados. Ron tenta manter o plano de pé, administrando agenda e danos, mas também é afetado pelo que reaparece no caminho. Entre humor e melancolia, a jornada expõe a distância entre ser conhecido por todos e não saber bem quem se é quando as luzes se apagam. A estrada vira espelho, e seguir em frente exige coragem. Sem redenção fácil, o filme acompanha a dupla enquanto passado insiste em falar alto.

Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out (2025), Rian Johnson John Wilson / Netflix O detetive Benoit Blanc chega a uma cidadezinha marcada por segredos antigos quando um crime “perfeitamente impossível” interrompe a rotina de uma igreja local. Sem acesso claro ao que aconteceu e cercado por versões que se anulam, ele aceita a ajuda de um jovem padre, que conhece os bastidores da comunidade e tenta manter a fé e a ordem em meio ao choque. Enquanto a investigação avança por confissões incompletas, relações atravessadas por culpa e interesses privados, cada pista aponta para a história sombria do lugar e para a forma como a instituição se protege. Blanc precisa decidir em quem confiar, quando pressionar e como reconstruir a sequência dos fatos sem depender de aparências. Entre humor, tensão e jogos de linguagem, o caso transforma a busca por um culpado em um teste de caráter coletivo. No fim do percurso, o mistério revela que a verdade custa mais do que silêncio.

Setembro 5 (2024), Tim Fehlbaum Divulgação / Constantin Film Durante os Jogos Olímpicos de Verão de 1972, em Munique, uma equipe de transmissão esportiva dos Estados Unidos, ligada à ABC, é arrancada da rotina de coberturas e obrigada a decidir, minuto a minuto, como narrar ao vivo uma crise de reféns envolvendo atletas israelenses. Entre telefone, câmeras, sala de controle e a pressão de ser a principal janela do mundo para o acontecimento, produtores e repórteres reavaliam limites éticos, checam rumores, disputam enquadramentos e lidam com ordens contraditórias enquanto tentam manter a cobertura no ar. A cada atualização, escolhas técnicas e editoriais afetam o que o público entende, o que autoridades acreditam que está acontecendo e o risco de transformar informação em espetáculo. O thriller acompanha essa corrida por confirmação, mostrando como a televisão ao vivo, diante do imprevisível, pode tanto esclarecer quanto confundir. No centro, a equipe descobre que a notícia é um campo de batalha, sem mapa.

As Trapaceiras (2019), Chris Addison Divulgação / Metro-Goldwyn-Mayer Na Riviera Francesa, em Beaumont-sur-Mer, duas golpistas com estilos opostos disputam o mesmo território. Josephine é sofisticada e vive de trapaças refinadas; Penny prefere abordagens diretas e menos elegantes. Quando a segunda aparece na cidade, a primeira aceita treiná-la, mas o acordo traz uma condição: um golpe específico deve dar certo, e a parceria tem prazo. O alvo é um jovem milionário ligado à tecnologia, cuja fortuna e vaidade parecem fáceis de explorar. À medida que as duas montam disfarces, regras e armadilhas, o aprendizado vira competição, e cada passo para conquistar confiança abre espaço para traições pequenas, reviravoltas de estratégia e disputas de controle. Entre charme, improviso e cálculo, o confronto decide quem permanece no topo e quem vai embora sem nada. O jogo depende de leitura rápida de gestos e intenções, e de uma pergunta simples: quem engana melhor quando o outro também blefa sempre?