O pesadelo kafkiano do Prime Video que expõe o conflito brutal entre liberdade e repressão — e que poucos esquecem depois de assistir

Quando se infiltra nas relações sociais, o preconceito vira terreno fértil para a injustiça, alimentando medos que não tardam a desaguar em paranoia. A desconfiança passa a ser o padrão, levando indivíduos e comunidades a enxergar ameaça em tudo, num clima de invencível hostilidade. Fantasias geram acusações sem prova, os estigmas transformam-se em chagas indeléveis, mecanismos de controle baseados no medo reforçam estruturas que perpetuam as tantas desigualdades e naturaliza-se o caos. Uma escola pode ser o ambiente ideal para maledicências, ataques, tiranias, ódio, como se vê no ótimo “A Sala dos Professores”. Ilker Çatak compõe uma atmosfera claustrofóbica de hipocrisia, na qual resiste um idealismo muito peculiar.

Há seis meses, Carla Nowak trabalha como professora de matemática e educação física numa escola secundária da Alemanha. Tudo corria bem até que uma onda de furtos abala os nervos de alunos e funcionários, e ela decide que deve fazer alguma coisa. Ninguém duvida das boas intenções de Carla, um espírito altruísta (e um tanto anárquico também), e é nisso que o roteiro de Çatak e Johannes Duncker baseia-se em boa medida, apontando para as sutis contradições morais da personagem. Leonie Benesch encontra o tom exato de ambiguidade que acaba tornando-se a essência mesma da anti-heroína e o público até chega a divertir-se com ela, tudo devidamente calculado para que os próximos lances tenham ainda mais força. A estratégia do diretor surte efeito, e no momento em que o escândalo vem à tona e Carla toma o partido de Oskar, um aluno de origem turca, ela deixa o laptop aberto com a câmera de vídeo ligada na tentativa de pegar o tal gatuno. Mas abre uma caixa de Pandora.

O diretor é hábil em levar um ir e vir de declarações, gestos, comportamentos, fazendo-nos duvidar de quaisquer hipóteses que pudéssemos ter aventado. Carla botou sua cabeça a prêmio em nome da verdade sem medir direito as consequências, numa aposta romântica de que todos os outros professores estivessem interessados somente em esclarecer o mistério. Gradualmente, fica óbvio que ela e Oskar, interpretado por Leonard Stettnisch numa mistura de ingenuidade e perversão, têm muito mais em comum do que poderia notar à primeira vista — Carla é de origem polonesa, detalhe que conferiria uma carga adicional de complexidade a sua denúncia de racismo e xenofobia contra o garoto —, mas Çatak contorna a tentação do politicamente correto priorizando a narrativa. Uma manga de blusa com estampa de estrelas, a única pista concreta acerca do verdadeiro criminoso, é o busílis nessa trama sobre aparências enganosas e falta de interesse pelas dores dos outros.