Remake de Akira Kurosawa com Bill Nighy entrega uma das histórias mais tocantes disponíveis na Netflix

O primeiro impacto de “Viver” não vem de sua ambientação precisa ou da elegância das imagens, mas da maneira como o silêncio parece vigiar os personagens, como se cada gesto estivesse sendo avaliado por uma consciência coletiva que atravessa a Londres do pós-guerra. Desde a primeira aparição de Williams, interpretado por Bill Nighy, percebe-se que ele já vive num estado de suspensão, cumprindo cada dia como extensão do anterior, sem qualquer urgência que não a da etiqueta social. É um homem que se adapta tão perfeitamente às regras que deixa de perceber quando elas passaram a substituí-lo. O escritório onde chefia uma pequena equipe de funcionários exemplifica essa inércia: papéis circulam, solicitações se acumulam e nada realmente avança, como se todos estivessem hipnotizados por uma burocracia que se alimenta de si mesma.

A irrupção do diagnóstico de doença terminal funciona menos como revelação e mais como fricção. Não há súbito despertar espiritual, apenas a constatação de que o tempo, antes ignorado, agora o observa de perto. A tentativa inicial de aproveitar a vida em bares e locais turísticos, ao lado de Sutherland, vivido por Tom Burke, soa quase cômica, e talvez por isso mais dolorosa. Williams tenta imitar uma liberdade que nunca aprendeu a experimentar. A troca de seu tradicional chapéu-coco por um fedora sintetiza essa dissonância: um objeto banal transformado em símbolo involuntário de um homem que busca um caminho sem saber sequer nomeá-lo.

O encontro com Miss Harris, interpretada por Aimee Lou Wood, reorganiza essa busca. Não há romance possível ali, mas existe algo mais difícil de explicar: o fascínio pela vitalidade corriqueira da jovem, seu modo direto de existir, sua energia que não pede licença a ninguém. Ao segui-la por cafés, ruas e almoços discretos, Williams observa o que nunca permitiu a si mesmo. Ele percebe que sempre viveu dentro de uma redoma de autocontrole, confundindo compostura com substância. A curiosidade dele por Miss Harris não envolve desejo; envolve reconhecimento tardio de que a vida poderia ter sido outra.

Quando ela aceita outro emprego, desfaz-se a ilusão de que Williams poderia recuperar o tempo perdido repetindo a juventude de alguém. É nesse momento que ele, finalmente, percebe onde ainda pode atuar: na transformação de algo concreto. O projeto das mães que pedem um parque para seus filhos, arrastado por anos em mesas e carimbos, ganha novo contorno. Williams decide movimentar engrenagens que sempre tratou como imutáveis. O modo como ele insiste, persuade, incomoda e insiste de novo revela um tipo de coragem que nunca teve espaço para se manifestar. Não é um heroísmo grandioso, mas uma rebeldia tardia, silenciosa, que reorganiza a lógica interna do departamento inteiro.

A beleza do filme está justamente em não dramatizar excessos. A proximidade da morte não o transforma num sábio iluminado. Ele continua contido, delicado, metódico. A mudança ocorre nas frestas, conversas curtas, gestos cuidadosos, pequenas decisões que interrompem a rotina da máquina burocrática. A equipe, incluindo o jovem Mr. Wakeling, vivido por Alex Sharp, passa a enxergá-lo sob outra luz, como alguém que finalmente escolhe agir em vez de administrar procedimentos.

A narrativa ganha força ao evitar sentimentalismos e julgamentos fáceis. A música, a paleta e o ritmo constroem um clima de contemplação inquieta, como se a própria cidade tentasse compreender aquele homem que sempre esteve presente, mas nunca realmente vivo. Quando o parque fica pronto, o filme não trata isso como um final glorioso, e sim como a concretização de um gesto que só existe porque Williams descobriu, tarde demais, que a vida podia ser mais espessa do que a polidez permanente. Em sua simplicidade, esse ato ressoa como pergunta: diante da inevitável finitude, o que fazemos com os dias que ainda nos pertencem?