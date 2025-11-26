3 filmes muito bons que estrearam na Netflix

Cada semana de estreias na Netflix reforça um hábito que já faz parte da rotina urbana: chegar em casa, ligar a televisão e procurar filmes capazes de ocupar uma noite inteira ou apenas o intervalo entre compromissos. O fluxo constante de novidades facilita decisões rápidas, substituindo longas pesquisas por escolhas mais objetivas, guiadas por sinopses curtas e alguns minutos de observação atenta ao início de cada história.

Entre os lançamentos recentes, chamam atenção filmes que exploram relações familiares desgastadas, desigualdades sociais visíveis e personagens em conflito com o próprio passado. Sem recorrer a manobras espetaculares, essas narrativas se apoiam em situações reconhecíveis do dia a dia, em mudanças de humor discretas e em pequenos gestos que expõem tensões acumuladas. Da calmaria aparente de bairros residenciais aos ambientes de trabalho marcados por competição, o cenário tende a reforçar a ideia de proximidade com quem assiste em casa.

Ao mesmo tempo, a presença de países e tradições diferentes em um mesmo catálogo amplia o modo como certos temas são tratados. A convivência entre filmes produzidos em contextos distintos permite observar variações de humor, ritmo e linguagem visual, sem perder o foco em histórias centradas em personagens comuns, colocados diante de escolhas difíceis.

Sonhos de Trem (2025), Clint Bentley Divulgação / Black Bear No início do século vinte, um trabalhador das florestas participa da construção de ferrovias que atravessam regiões remotas dos Estados Unidos. Criado longe da família, ele passou a juventude cercado por serrarias, estradas improvisadas e acampamentos de homens que viviam apenas para o trabalho árduo. Quando finalmente encontra uma mulher com quem deseja construir uma vida e se torna pai, acredita ter encontrado estabilidade após anos de deslocamento. Uma tragédia inesperada, porém, destrói essa esperança e o coloca em um ciclo profundo de luto e silêncio. A narrativa acompanha sua longa jornada pelos anos seguintes, marcada por lembranças dolorosas e pela busca íntima de reconciliação com o passado. Entre paisagens grandiosas, mudanças rápidas na sociedade e encontros passageiros, ele tenta compreender seu próprio significado no mundo. O filme oferece uma reflexão sensível sobre perda, identidade e a persistência humana diante do tempo e da dor.

O Pior Vizinho do Mundo (2022), Marc Forster Divulgação / Columbia Pictures Um homem viúvo e extremamente rígido segue todos os dias a mesma rotina, patrulhando o bairro onde mora, corrigindo comportamentos, fiscalizando pequenos detalhes e mantendo distância emocional de qualquer pessoa. Desde a morte da esposa, sua vida se reduziu a regras inquebráveis, tarefas repetidas e tentativas silenciosas de desistir de viver. Tudo muda quando uma família animada se muda para a casa ao lado. A nova vizinha, grávida, simpática e insistente, decide incluí-lo em pequenas tarefas do dia a dia, mesmo diante de sua grosseria inicial. As crianças também se aproximam, criando situações inesperadas e humanas. Aos poucos, lembranças dolorosas do passado se revelam e o homem descobre que ainda pode ser importante para alguém. A convivência forçada se transforma em amizade e, depois, em redenção. A história explora luto, empatia e as novas possibilidades que surgem quando alguém decide abrir espaço para outras pessoas.