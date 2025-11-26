Estreou hoje na Netflix o filme de Natal mais aconchegante e emocionante do ano — impossível não se apaixonar

O Natal desperta sentimentos os mais contraditórios. Se por um lado pensamos estar atentos às tradições, por outro, novas urgências cintilam-nos aos olhos, a nos lembrar que costumes podem não ser mentores confiáveis quando pairam dúvidas sobre os assuntos do coração. Nessa época do ano, afloram as mais numerosas vertentes de histórias contando de relações que soçobram ou que ganham nova vida, e, principalmente, de casos de amor que caem do azul, movidos, claro, por interesses que extrapolam a razão. Em “Feliz Assalto!” há lugar para romance, sim, mas só depois das tantas confusões que soem tomar corpo nessas narrativas, conduzidas com destreza por Michael Fimognari. O diretor junta dois tipos com os quais ninguém se importa num plano de vingança que, em tornando-se concreto, ainda vai lhes garantir uma fortuna. As roteiristas Abby McDonald e Amy Reed fazem dos simpáticos criminosos que protagonizam o filme um modelo de virtude, com travessuras quase ingênuas em meio ao pântano moral que os cerca.

Festas de fim de ano são sinônimo de caos, e na loja de departamentos em que Sophia trabalha não é diferente. Ela vai e vem, atordoada por entre a multidão que entra em busca do presente ideal, recebe toda sorte de pedido e ouve uma miríade de opiniões, incômodo profissional com que tem sido cada vez mais duro de lidar. A moça atende os recém-casados que procuram artigos para o lar, mães de primeira viagem perdidas com as tantas peças que ainda estão faltando no enxoval do bebê e senhoras esnobes puxando cachorrinhos por coleiras que custam mais que o seu salário, e esse é o primeiro gancho a que Fimognari recorre para explicar as intenções de Sophia, que antes tem de botar a mão numa sujeira nada metafórica. Quando acaba, está decidida a colocar uma pedra em cima do sofrimento, mas percebe que este é só o começo de uma nova fase, quem sabe ruinosa. Nick, um ex-empregado do estabelecimento, está ciente do que ela vem armando. E também deseja ter seu quinhão nessa ambiciosa empreitada.

O diretor sabe das limitações intrínsecas ao filme, e o leva para o terreno razoavelmente seguro da comédia natalina pontuada com lances de ação, sem querer muito mais que propor diversão fácil em situações absurdas. Agilidade é o segredo aqui, e o timing cômico de Olivia Holt e Connor Swindells, juntos ou separados, mantém o longa a salvo do tédio, por mais artificiosos que certos arcos pareçam. Fimognari sabe o que espectador deseja achar, e abusa do tom farsesco, reservando para Cynthia, a ricaça desiludida interpretada por Lucy Punch, a porção arquetipicamente maléfica do esquema de Sophia. No Natal, até as bruxas são sedutoras.