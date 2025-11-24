O blockbuster de ficção científica que moldou uma geração finalmente está na Netflix

A primeira impressão ao revisitar “Transformers“ é a sensação de que Michael Bay decidiu encarar o excesso como método, como se a escala fosse uma espécie de argumento por si só. A história que envolve Sam, interpretado por Shia LaBeouf, não depende de mistérios encobertos nem de grandes giros dramáticos: o adolescente comum que tenta organizar a própria vida, negociar espaço dentro da casa de Ron e Judy (Kevin Dunn e Julie White) e lidar com a própria insegurança acaba envolvido no conflito entre Autobots e Decepticons. A premissa é direta, quase elementar, porém funcional para o tipo de espetáculo que o filme pretende sustentar. E é justamente nessa estrutura simples que se percebe um modo particular de encarar entretenimento: a trama se organiza como um pretexto para o confronto entre máquinas conscientes, cada uma carregando a memória de uma guerra travada muito antes de pisarem na Terra.

A entrada de Optimus Prime, dublado por Peter Cullen, e dos demais Autobots transforma a narrativa em um campo de demonstração tecnológica. O filme depende da credibilidade desses seres metálicos para existir; se os movimentos, o peso e a expressividade deles falham, tudo se desmonta. Nesse ponto, Bay obtém o que precisa. O detalhamento das engrenagens, a fluidez das transformações e a fisicalidade dos impactos conferem aos robôs uma presença quase tangível. Megatron, com a voz de Hugo Weaving, ocupa o papel de antagonista com a força que o personagem exige: não pela complexidade moral, e sim pelo modo como irrompe na história como agente de destruição absoluta. Quando o conflito entre as duas facções enfim atinge o ambiente urbano, o filme abandona qualquer pudor e aposta na multiplicação de choques, quedas, explosões e deslocamentos de câmera que reforçam a sensação de urgência permanente.

Megan Fox como Mikaela cumpre uma função diferente da de Sam. O roteiro não lhe oferece espaço para uma trajetória mais densa, e a personagem se mantém quase sempre vinculada ao movimento do protagonista. Ainda assim, há momentos em que Mikaela assume controle de situações práticas, revelando que o filme poderia ter explorado mais do que sua presença física. Já o núcleo militar, com figuras como o secretário de defesa vivido por Jon Voight e os soldados liderados por Josh Duhamel e Tyrese Gibson, amplia o escopo da narrativa, mas nem sempre acrescenta algo além do ruído. A quantidade de personagens humanos sem desenvolvimento suficiente dilui parte da tensão e cria uma alternância irregular entre cenas de ação e tentativas de humor que nem sempre funcionam.

O que mantém o interesse é a promessa de que, a qualquer momento, dois gigantes metálicos entrarão em combate. A sequência em que os Autobots se reúnem pela primeira vez indica como o filme entende sua própria lógica: cada engrenagem, cada ruído mecânico e cada deslocamento de luz sobre as carcaças de metal busca reafirmar que a tecnologia digital, naquele momento, alcançara um patamar capaz de sustentar personagens completos. A história de Sam tentando impedir que o Cubo AllSpark caia em mãos erradas fornece o fio mínimo de causalidade para que o caos coreografado avance sem hesitação. Há uma economia narrativa que, mesmo engolida pela escala, segue operando com clareza: o adolescente, o artefato que precisa ser protegido, o inimigo que deseja capturá-lo e a linha reta que conduz tudo ao confronto final.

A montagem acelerada de Bay gera problemas evidentes. Em vários momentos, a geografia das cenas se confunde, e o excesso de cortes enfraquece a compreensão do espaço. Entretanto, a fidelidade ao impulso inicial do filme — a exibição contínua de máquinas em conflito — impede que esses ruídos anulem a experiência como um todo. O filme não tenta ser mais do que propõe, e talvez esteja aí sua maior coerência. Dentro do tipo de narrativa que abraça, “Transformers“ funciona como uma vitrine de possibilidades técnicas entrelaçadas a uma história mínima, mas suficientemente clara para sustentar o impacto visual.

Essa conjunção entre simplicidade narrativa e expansão técnica cria uma espécie de estranhamento produtivo: o espectador percebe que a força do filme não está na profundidade dos personagens, e sim na ambição de transformar uma mitologia infantil dos anos 80 em um espetáculo de escala industrial. É nessa tensão entre memória afetiva, tecnologia e excesso que o filme encontra sua identidade, mesmo que essa identidade se apoie mais no impacto imediato do que na complexidade dramática.