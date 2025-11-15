O Prime Video colocou Idris Elba e John Cena juntos — o caos que isso gera você precisa ver

A trama de “Heads of State”, comédia de ação americana dirigida por Ilya Naishuller e estrelada por John Cena, Idris Elba, Priyanka Chopra Jonas e Paddy Considine, parte de uma rivalidade pública entre duas das figuras políticas mais expostas do planeta. Sam Clarke, primeiro-ministro do Reino Unido interpretado por Elba, insiste em disciplina e imagem de autoridade. Will Derringer, presidente dos Estados Unidos vivido por Cena, aposta em frases de efeito, impulsos de celebridade e presença constante diante das câmeras. Quando uma coletiva de imprensa conjunta termina em discussão aberta, a relação diplomática entre os dois países vira assunto de telejornais, e assessores tentam conter um desgaste que ameaça negociações na OTAN.

Para recuperar a aparência de unidade, conselheiros convencem os chefes de governo a viajar juntos rumo a uma cúpula militar. A bordo de Air Force One, cercados por assessores e militares, Clarke e Derringer mal conseguem manter cordialidade enquanto preparam discursos para fotos oficiais. O deslocamento, planejado como gesto simbólico, se transforma na primeira virada do enredo quando o avião sofre ataque coordenado e perde controle. A queda, seguida por perda de comunicação com Washington e Londres, força a dupla a abandonar qualquer protocolo e assumir missão imediata de sobrevivência em território hostil.

Enquanto isso, o filme acompanha Noel Bisset, agente do MI6 interpretada por Priyanka Chopra Jonas. Em prólogo na Espanha, sua equipe tenta capturar o traficante de armas Viktor Gradov, papel de Paddy Considine, mas falha quando capangas interceptam comunicações e exploram brecha em sistema de vigilância global. Gradov passa a controlar dados de monitoramento usados pela OTAN e identifica, com precisão, rotas, horários e fragilidades da comitiva presidencial. A conexão entre o fracasso da operação espanhola e o ataque ao Air Force One fixa o inimigo e explica por que a dupla de líderes se torna alvo estratégico.

Longe das capitais, Clarke e Derringer atravessam vilarejos e estradas de Belarus para alcançar um ponto de extração fornecido pela inteligência aliada. O primeiro-ministro insiste em rotas discretas, caminhadas noturnas e mínima interação com civis. O presidente prefere improvisar, roubar veículos e repetir hábitos de celebridade que chamam atenção. Cada divergência consome tempo, expõe a dupla a olhares locais e facilita o rastreamento por caçadores enviados por Gradov. Em uma passagem que envolve esconderijo comprometido em Varsóvia, o filme deixa evidente que o inimigo continua acessando informações militares em tempo real.

A narrativa assume então formato de buddy movie, sustentado pelo contraste entre os estilos dos protagonistas. Cena explora o presidente que tenta aplicar lógica de filme de ação a situações de risco real, reagindo com entusiasmo exagerado a perseguições de carro e brigas em galpões. Elba trabalha a contenção de um chefe de governo que pesa cada movimento e tenta manter controle mesmo quando cercado. A comédia nasce do choque direto entre esses impulsos durante enfrentamentos em corredores estreitos, salto de veículos e emboscadas em armazéns. Quando uma decisão impensada de Derringer coloca um informante aliado em perigo, Clarke assume o comando momentâneo, e o roteiro ajusta o equilíbrio de força dentro da dupla.

A reentrada de Noel Bisset no caminho dos protagonistas reorganiza papéis. Dada como morta após o ataque na Espanha, ela ressurge para retirar os dois de um cerco armado. O reencontro com Clarke revela vínculo anterior, detalhe que muda a forma como o primeiro-ministro reage às instruções da agente. Noel, antes figura técnica, passa a operar como ponto de confiança e fonte de leituras estratégicas. Quando ela conduz planos de infiltração, a ação adota ritmo mais calculado, com foco em mapas, códigos e observação. Quando Clarke e Derringer retomam a condução, prevalecem lutas diretas, perseguições e divergências resolvidas a gritos.

Enquanto o trio tenta atravessar fronteiras, o filme alterna com cenas em Washington e Londres, onde conselheiros, militares e ministros atuam para administrar crise política e vazamentos de documentos sigilosos. As reuniões em salas de situação revelam a dificuldade de tomar decisões baseadas em telas que mostram mapas incompletos, enquanto vidas estão em risco a milhares de quilômetros. Autoridades calculam discursos, evitam admitir falhas e tentam reconstruir confiança entre aliados da OTAN abalada pela exposição de conversas internas. A alternância entre gabinetes ordenados e trilhas enlameadas reforça a diferença entre planejamento remoto e execução caótica em campo.

Com o avanço da investigação, Clarke, Derringer e Noel descobrem que parte das informações enviadas ao campo está sendo manipulada para proteger autoridades dispostas a colaborar com Gradov. A suspeita se concentra em membros de alto escalão que podem usar a crise para obter vantagem política. O filme transforma essa descoberta em motor para nova etapa da ação, situada em reunião internacional onde os líderes precisam fingir normalidade enquanto rastreiam sinais de traição. Conversas rápidas, troca de olhares e documentos interceptados se acumulam até que uma escolha feita em nome de conveniência institucional expõe civis a risco direto.

A escalada de tensão leva ao ponto máximo quando o trio confronta a rede responsável pelos ataques em ambiente público, cercado por autoridades que desconhecem a extensão da ameaça. A sequência concentra explosões, tiros e perseguições em corredores estreitos, ao mesmo tempo em que exige decisões rápidas sobre quem proteger e de quem desconfiar. A situação redefine alianças, obriga líderes a agir sem apoio e esgota qualquer tentativa de preservar imagem pública.

“Heads of State” encerra esse percurso com os dois governantes machucados, cobertos de poeira e ajeitando paletós e gravatas diante de uma nova fileira de câmeras, enquanto o avião presidencial remendado espera na pista.