Lindo, sensível e poderoso: o filme brasileiro mais bonito de 2025 acaba de chegar à Netflix

Giancarlo Galdino
Por Giancarlo Galdino
Uma mãe empenhada em proteger os filhos da violência doméstica carrega em si uma força poderosa. Depois de perceber que não tem mais nada, nem um teto sobre a cabeça ou dinheiro guardado para um imprevisto, ela rompe marcha pela cidade interminável, sabendo que tem a si mesma. Isto é só o começo em “A Melhor Mãe do Mundo”, uma história como milhares de outras pelo Brasil, contada num misto de lamento e poesia. Despretensiosa, Anna Muylaert joga luz sobre uma das tantas questões sociais varridas para debaixo do tapete nas famílias e nas diversas instâncias de poder da nossa República, quase uma anedota que, pateticamente, teima em se repetir. Muylaert é uma obcecada por denunciar as mazelas de um país que mais tropeça que caminha e, creiam-me, o faz com leveza. É o que assiste em sua já vasta filmografia, com destaque para o aclamado “Que Horas Ela Volta?” (2015), “Mãe Só Há Uma” (2016) e “O Clube das Mulheres de Negócios” (2022), de onde saiu a heroína da vez.

Na aflitiva introdução, Maria das Graças aparece diante da funcionária de um órgão público. Ela quer prestar queixa contra o companheiro, Leandro, mas só o que consegue é balbuciar as palavras que a outra mulher lhe diz, talvez adivinhando que, ao fim de todo o processo, reste apenas o constrangimento e a vergonha de ter de implorar pela piedade de quem a espanca. Bem como Val, a trabalhadora do lar “praticamente” da família interpretada por Regina Casé no filme de 2015, Gal não tem sobrenome ou patrimônio, mas sente que deve a si mesma uma satisfação. Aberto o boletim de ocorrência, ela corre para a casa onde mora de favor, obriga os filhos, Rihanna e Benin, a fazerem as malas, e os três saem pela Pauliceia Desvairada no burro-sem-rabo que Gal usa para catar materiais recicláveis. Ela puxa a carroça. 

Se o espectador suporta o mal-estar, chega a um segundo ato em que a diretora é hábil em descrever a realidade paralela de Gal, Rihanna e Benin. Para vencer as horas, ela leva os filhos ao parque de diversões, onde andam numa montanha-russa precária, atiram ao alvo, comem pipoca e dividem um refrigerante. Quando a noite avança, o trio vai para o canteiro às margens de uma rua, e Rihanna, a mais velha diz que não quer dormir ao relento. A Mãe Coragem responde que eles estão  acampando, e o problema está resolvido — pelo menos até o próximo impasse, a exemplo do calor e da falta de banho. Quando o dia raia, ela telefona para Valdete, a prima de Itaquera, mas guarda o telefone de Munda, a sem-teto que conhece sob uma marquise encarnada por Rejane Faria. E esse número ser-lhe-á de muita utilidade.

Muylaert vai brincando com as expectativas da audiência, que a essa altura já está rendida a Gal, Rihanna e Benin, torcendo por eles, engolindo em seco suas aperturas. Indubitavelmente, Shirley Cruz é o sal do filme; a atriz vai do melodrama ao quase trágico, dosando-os com os toques cômicos que em tempo algum deixam de frisar o desespero da protagonista. Na sequência mais incômoda, durante um churrasco na casa de Valdete, Leandro reaparece, e só aí é que damo-nos conta do quão suscetível Gal está. Cruz e Seu Jorge levam o conflito central de “A Melhor Mãe do Mundo” a novas abordagens, em que cabe alcoolismo, abuso verbal e estupro de vulnerável, num lance em que Rihanna Barbosa rouba a cena. O tormento da mulher preta, pobre e favelada não tem limite. Gal pode-se considerar uma felizarda por sobreviver.

Filme: A Melhor Mãe do Mundo
Diretor: Anna Muylaert
Ano: 2025
Gênero: Aventura/Drama
Avaliação: 9/10 1 1
★★★★★★★★★
Giancarlo Galdino

Depois de sonhos frustrados com uma carreira de correspondente de guerra à Winston Churchill e Ernest Hemingway, Giancarlo Galdino aceitou o limão da vida e por quinze anos trabalhou com o azedume da assessoria de políticos e burocratas em geral. Graduado em jornalismo e com alguns cursos de especialização em cinema na bagagem, desde 1º de junho de 2021, entretanto, consegue valer-se deste espaço para expressar seus conhecimentos sobre filmes, literatura, comportamento e, por que não?, política, tudo mediado por sua grande paixão, a filosofia, a ciência das ciências. Que Deus conserve.

