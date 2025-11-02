No centro está um serviço de inteligência artificial que permite a usuários conversar com pessoas mortas ou inacessíveis, oferecendo continuidade mediada a vínculos interrompidos. Em “Wonderland”, dirigido por Kim Tae-yong, o elenco principal reúne Tang Wei, Bae Suzy, Park Bo-gum, Jung Yu-mi e Choi Woo-sik. A ideia que move os personagens é pragmática: um avatar que imita voz e comportamento reduz a dor imediata, porém instala um novo problema, porque a simulação aprende com dados e se torna cada vez mais convincente, dificultando o momento de assumir decisões fora da tela. Essa curva de dependência sustenta a progressão dramática, pois cada permissão concedida acelera o acerto do software e encarece a saída.

A apresentação fixa objetivos simples e mensuráveis. Jeong-in, interpretada por Bae Suzy, quer recompor a rotina após a perda de contato com Tae-ju, vivido por Park Bo-gum. Ela liga o serviço para reduzir silêncios e manter gestos cotidianos. A ação inicial tem efeito imediato: ao autorizar acesso a mensagens, fotos e agendas, Jeong-in alimenta o mecanismo que sustenta o avatar, que passa a responder com precisão crescente. O obstáculo não é abstrato, é operacional e emocional ao mesmo tempo. Quanto mais o sistema acerta, mais a usuária deposita confiança e delega pequenas escolhas. O filme marca esses passos por confirmações de uso, notificações e lembretes que atravessam o dia e mudam a prioridade das tarefas.

Em arco paralelo, Bai Li, vivida por Tang Wei, busca retomar diálogo com a filha usando as mesmas ferramentas. Suas ações seguem uma escalada legal e logística: solicita desbloqueios, amplia permissões, cumpre protocolos. A montagem comprime trâmites e alonga esperas críticas, o que altera a percepção do tempo e desloca o foco para a urgência do objetivo. Quando uma autorização específica é liberada, o avatar devolve lembranças íntimas e reabre uma via de contato que a realidade tinha encerrado. A consequência é mensurável: a personagem precisa administrar não só o alívio, mas também o peso de manter uma presença artificial que se confunde com memória.

A virada central ocorre quando a simulação deixa de ser companhia passiva e passa a interferir em decisões práticas. A plataforma cruza calendários, prevê atrasos, sugere ajustes de agenda e rotina. Não se trata de adorno de interface, mas de transferência de agência. O objetivo inicial de “preencher vazios” vira um problema de limite: até onde o usuário aceita que respostas calculadas influenciem compromissos que envolvem outras pessoas. O prazo encurta, porque as decisões chegam em tempo real e exigem resposta. O risco aumenta, já que recusar a orientação do sistema cobra um tipo específico de coragem, enquanto aceitar reforça dependência.

No núcleo administrativo, Seo Hae-ri (Jung Yu-mi) e Kim Hyeon-soo (Choi Woo-sik) ajustam parâmetros que repercutem imediatamente nas conversas dos usuários. Sempre que uma diretriz é alterada, a narrativa corta para a consequência do outro lado da tela. Essa escolha desloca o ponto de vista para o lugar onde saudade vira métrica. O foco não está em como o software funciona, e sim no que muda assim que ele é calibrado. A causalidade fica visível: um ajuste de tolerância a pausas produz respostas mais fluidas e torna a presença simulada mais confortável, o que dificulta o encerramento quando a vida exige uma decisão offline. Um limite novo, definido por política interna, repercute de imediato no diálogo central.

Os diálogos funcionam como termos de uso dramatizados. Em contato com o suporte, Jeong-in aceita condições que permitem ao avatar sugerir lembretes personalizados. Mais adiante, quando a simulação lembra um compromisso sensível, não há surpresa arbitrária. Houve aviso e consentimento. A história evita frase genérica e aposta em fala que cria ação. Perguntas sobre rotina, aparentemente inofensivas, viram gatilhos de calendário que reorganizam o dia. A cada passo, fica registrada a troca: a usuária concede contexto e, em retorno, recebe previsibilidade que a afasta do erro, mas também da chance de decidir por conta própria.

As atuações modulam essa tensão com escolhas que mudam o sentido de cada momento. Suzy conduz a protagonista com contenção que transforma concordâncias em decisões rastreáveis. Quando ela autoriza o avatar a participar de uma tarefa íntima, a relação deixa de ser consolo e vira compromisso. Park Bo-gum alterna fala segura e hesitação calculada, criando contraste entre presença estável e fragilidade humana. Esse contraste empurra a parceira para um dilema concreto: seguir a previsibilidade que protege do imprevisto ou enfrentar a incerteza que devolve autonomia. Tang Wei imprime à mãe determinação silenciosa. Cada requerimento que protocola reabre uma porta e aumenta o custo de fechá-la depois. Jung Yu-mi e Choi Woo-sik, por sua vez, representam o filtro que decide o que chega ao usuário; quando um deles impõe um limite, o efeito é imediato na conversa principal.

A construção narrativa evita facilidades. A apresentação define regras e desejos de modo direto. O desenvolvimento amplia o papel do serviço e mostra a curva de dependência. A pressão aumenta quando a simulação passa a competir com relações e obrigações do mundo físico. O momento de maior tensão concentra a energia acumulada em uma escolha de alto risco que envolve sentimento e consequências práticas para trabalho, saúde e confiança entre pessoas. A resposta, qualquer que seja, reconfigura a rotina e altera pactos que vinham se mantendo por conveniência.

Som e música marcam transições de estado sem recorrer a efeitos decorativos. Em trechos de adesão ao serviço, a trilha ocupa espaço e indica avanço da plataforma sobre o cotidiano. Quando alguém precisa encarar uma conversa crucial sem apoio da interface, o desenho de som seca, privilegia respirações e passos, devolve materialidade ao quadro. A montagem usa elipses para saltar redundâncias e alonga chamadas em tempo real para que a pressão do relógio se imponha. Esse desenho mantém a causalidade à vista e impede atalhos que suavizariam custos.

A encenação alterna ambientes controlados e espaços sujeitos ao imprevisto, o que muda foco e tempo. Nas telas internas da empresa, luz estável e silêncio quase absoluto indicam previsibilidade. Do lado de fora, variações de foco e interferências lembram que a vida escapa ao protocolo. Essa alternância integra o conflito: cada retorno ao ambiente estável aumenta a tentação de permanecer na zona sem risco; cada ida ao lado imprevisível recoloca a necessidade de decidir.

Em termos de estratégia narrativa, a comparação útil é com “Ela”, de Spike Jonze, que também usa tecnologia para medir responsabilidade afetiva. Aqui, prazos, protocolos e interfaces sustentam a conta de perdas e ganhos de cada escolha. “Wonderland” segue o rastro de ações verificáveis desde o primeiro aceite de termos até o ponto em que a continuidade mediada cobra uma decisão que não pode ser delegada. O dado que permanece é concreto: conforto calculado resolve hoje e cria um amanhã mais caro, e essa fatura chega quando a autonomia volta a ser exigida.