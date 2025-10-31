Romance na HBO Max que desmonta a fantasia do amor perfeito e expõe o cálculo por trás de cada escolha

Não é necessário muito esforço para perceber que o afeto, neste século, deixou de ser uma construção espontânea para se tornar um produto moldado por expectativas econômicas e validações externas. O filme provoca justamente essa interrogação: quando o amor deixa de ser encontro e passa a ser desempenho? A narrativa parte de um ponto simples: uma mulher dividida entre dois homens. Mas o dilema não aponta para o triângulo amoroso clássico. A questão central recai sobre o que sustenta as relações em uma sociedade que mede valor pela capacidade de consumir, ascender e parecer desejável.

A protagonista atua como mediadora entre pessoas que procuram parcerias, mas sua atividade se trava pela lógica transacional que ela mesma reproduz. Relações passam a ser avaliadas pela utilidade: quem oferece mais estabilidade, mais conforto material, mais projeção social. A afetividade perde densidade quando é convertida em moeda simbólica. O desejo de pertencimento se contamina pela cobrança constante de sucesso e eficiência, e qualquer sinal de fragilidade se torna risco de rejeição. Não há entrega quando todas as escolhas são calculadas para evitar perdas.

A disputa entre os dois homens revela, antes de tudo, diferentes modelos de sobrevivência emocional. De um lado, o indivíduo que possui o poder econômico necessário para garantir uma vida “adequada” sob padrões urbanos contemporâneos. Do outro, alguém que tenta permanecer digno apesar da escassez, sustentando valores que já não parecem compatíveis com o mundo ao seu redor. O conflito que emerge não está no confronto direto entre eles, mas na incapacidade da protagonista de assumir o que realmente busca. Ela foi educada para desejar segurança, mas também deseja ser vista, desejada, admirada. Essa dualidade corrói o que resta de sinceridade em seus vínculos.

A direção opera sobre uma estética urbana marcada pela eficiência: apartamentos impecáveis, silêncio planejado, escolhas calculadas. Nada é espontâneo. Tudo funciona como metáfora de um comportamento coletivo: organizamos nossas vidas para exibir sucesso, mas eliminamos o espaço que permitiria experiências genuínas. A câmera parece observar esse desconforto, a vida que se adapta ao padrão ao mesmo tempo em que sufoca quem precisa habitá-la. Não há grandes explosões dramáticas; o que se impõe é a constatação de que qualquer tentativa de amar se torna árdua quando a afetividade é filtrada por métricas de produtividade.

O filme expõe a exaustão emocional de uma geração que transforma o afeto em campo de batalha social. Todos querem ser escolhidos, mas ninguém quer arriscar-se. Todos buscam cumplicidade, mas exigem que o outro já esteja perfeitamente pronto. Ao reduzir o amor a uma espécie de investimento, perdemos a disposição de enfrentar suas incertezas. O medo da precariedade, material ou simbólica, desloca a busca por companhia para um jogo de interesses previsível, no qual o sentimento apenas acompanha o cálculo.

A reflexão final não aponta soluções nem consolos. Apenas revela o esvaziamento progressivo das relações em uma cultura que não tolera falhas. Existe afeto possível dentro dessa lógica? Talvez. Mas, enquanto o amor for submetido ao mesmo sistema que regula o consumo, o que se chama de “escolha” pode ser apenas a necessidade de evitar o desconforto. E aquilo que deveria afastar a solidão acaba apenas sofisticando a forma de senti-la.