O gênio esquecido que o Brasil está redescobrindo: Álvaro do Carvalhal, o mestre do grotesco luso-brasileiro

O lançamento acontece por financiamento coletivo no Catarse, com metas que preveem materiais complementares e participação direta dos leitores. A campanha reúne pesquisa textual, nova preparação editorial e um desenho gráfico atento ao tema. Álvaro do Carvalhal (1844–1868), escritor português, circulou no ambiente intelectual de Coimbra e publicou contos em periódicos antes de morrer jovem. A posteridade reconheceu nele um cultivador do terrível e do grotesco em prosa breve, com afinidades literárias com importantes autores europeus ligados ao fantástico e ao gótico, como Edgar Allan Poe e E.T.A. Hoffmann. No centro dessa iniciativa, a edição brasileira de “Os Canibais e Outros Contos Frenéticos”, coedição da Ex Machina com a Clepsidra, procura devolver ao público um conjunto de textos que passou décadas fora do alcance do leitor brasileiro, acompanhado de material crítico e de um drama situado no Brasil Império.

O século em que o autor viveu foi de transformações políticas e culturais profundas em Portugal, objetivadas em calorosos debates na imprensa, que giravam em torno da decadência da experiência monárquica portuguesa e das novas estéticas absorvidas pelos jovens escritores. Em Coimbra, estudantes e escritores discutiam programas estéticos em cafés e jornais, e essa atmosfera impactou quem escrevia. Carvalhal, presente nesse clima de renovação literária, preferiu a narrativa curta, concentrada em conflitos privados que revelavam fissuras dentro do imbricado tecido social. Os contos, publicados de modo esparso e depois reunidos postumamente em 1868 pelo amigo José Simões Dias, desenhavam um mapa de obsessões sociais de uma sociedade em transformação: o dinheiro que corrói o caráter, a honra que vacila, as paixões que provocam quedas e pactos macabros que cobram um alto preço. A recepção inicial foi tímida e a morte precoce ampliou a sombra de esquecimento que o acompanhou no século seguinte.

Um encontro entre Portugal e Brasil que a literatura esperava há mais de um século

A nova edição em língua portuguesa do Brasil apresenta os seis contos conhecidos do volume póstumo: “A Febre do Jogo”, “J. Moreno”, “Honra Antiga”, “A Vestal!”, “O Punhal de Rosaura” e “Os Canibais”. Em todos, as escolhas morais se dão em ambientes claustrofóbicos, em que pequenos gestos têm consequências e a reputação pesa como sentença. A economia narrativa aparece no modo como as histórias avançam por confidências, cartas e testemunhos indiretos. Em “A Febre do Jogo”, a aposta ocupa o lugar de eixo da vida e arrasta o protagonista para a ruína. “J. Moreno” encena o sigilo e a suspeita como combustíveis de uma trama que se constrói por desconfianças e paixões avassaladoras. “Honra Antiga” e “A Vestal!” observam o descompasso entre o que é dito e o que se pratica. “O Punhal de Rosaura” coloca um objeto no centro da trama como uma peça que aciona ciúme e punição. “Os Canibais” estende a crueldade à crítica de costumes e conclui um círculo de máscaras sociais que escondem práticas brutais.

O volume brasileiro não se limita ao conjunto de contos. Inclui “O Castigo da Vingança!”, drama de juventude de 1862, agora publicado pela primeira vez em versão integral. Durante décadas, a cópia acessível em bibliotecas portuguesas estava incompleta; um exemplar completo, encontrado no exterior, permitiu a primeira reedição dessa obra. A peça se passa numa chácara do Brasil Império, com personagens negros escravizados, e oferece documentos de linguagem e situação que interessam a estudos sobre a representação do Brasil em textos portugueses do século 19. Ao trazer relações de mando, punição e resistência para o palco, o drama expõe a ordem escravista em sua brutalidade e sugere investigações sobre como escritores portugueses imaginaram a sociedade brasileira na época.

A presença desse texto teatral ao lado dos contos amplia os pontos de acesso ao autor. Para o leitor, o livro oferece histórias que examinam paixão, culpa e cálculo sob pressão de convenções sociais. Para pesquisadores e curiosos em história cultural, o drama fornece uma janela para práticas e imaginários que cruzavam o Atlântico. Editorialmente, recuperar a versão íntegra da peça evita leituras comprometidas por lacunas e corrige um apagamento material que dificultava a avaliação do texto. Essa restituição permite medir ritmos, entradas, saídas e a economia de cenas, além de conferir substância a discussões sobre teatro e sociedade no século 19.

O preparo da edição inclui introdução de Leonardo de Atayde Pereira, que apresenta percurso, contexto e linhas temáticas. Um posfácio de Henrique Marques Samy propõe leituras que situam Carvalhal em tradições do terrível de língua portuguesa e examinam a recepção que empurrou o autor para margens. Há também um artigo em formato de folhetim como meta adicional, gesto que ecoa a circulação seriada de textos no período em que Carvalhal escreveu. A capa, assinada por Filipe Florence, foi construída a partir de elementos visuais de “Os Canibais” e busca uma identidade que dialogue com o conteúdo sem recorrer a fórmulas estridentes.

Entender a posição de Carvalhal na literatura de seu tempo exige voltar aos debates que agitavam a imprensa portuguesa. A geração de estudantes e escritores de Coimbra discutia naturalismo, romantismo tardio, moralidade pública e a função da literatura num país que buscava modernizar-se entre crises e reformas. A leitura de autores estrangeiros, longe de uniformizar estilos, ofereceu ferramentas para narrar angústias locais e analisar a realidade portuguesa a partir de novos prismas. Nos contos, o sobrenatural aparece menos como espetáculo e mais como sintoma de tensões internas, e a figura da mulher concentra desejos e temores de um mundo em que reputações e patrimônios estavam em jogo. Essa escrita não esconde o atrito entre códigos de honra e fatos incontornáveis e utiliza o cenário doméstico para tornar temas públicos.

A morte de Álvaro do Carvalhal, aos 24 anos, interrompeu um percurso que poderia ter ganhado novas direções. O gosto crítico dominante desconfiava de tramas que investiam no grotesco e em violências íntimas. A reunião póstuma salvou do esquecimento um conjunto que dependeria, mais tarde, de pesquisadores e editoras para retornar aos leitores. Em Portugal, a lembrança de “Os Canibais” foi alimentada por estudos e por uma adaptação para o cinema que reacendeu o interesse. No Brasil, o nome mesmo de Carvalhal permaneceu raro em cursos e estantes, quadro que o projeto atual pretende modificar.

O drama “O Castigo da Vingança!” merece atenção pelo cenário brasileiro que constrói. A escolha de uma propriedade rural como palco central expõe a mecânica de uma sociedade sustentada pela escravidão. No conjunto das falas, a violência não aparece como exceção, mas como regra organizada, com castigos, ameaças e negociações que atravessam a vida de todos.

A edição brasileira foi pensada para atender tanto a leitores iniciantes quanto a estudiosos. Notas pontuais esclarecem referências sem interromper o andamento das histórias. A introdução situa debates de época, mapeia leituras e identifica aspectos recorrentes do estilo. O posfácio amplia a discussão e convoca marcos da tradição portuguesa do terrível, oferecendo um quadro que favorece comparações com outras literaturas. Essa combinação dá ao leitor ferramentas para enquadrar o autor sem deslocar o centro de gravidade do livro, que permanece nos contos e no drama.

A campanha no Catarse oferece ao leitor brasileiro a chance de conhecer um autor que escreveu sob a pressão de seu tempo e deixou registros de conflitos ainda legíveis. A aposta é que a circulação por financiamento coletivo some forças para dar visibilidade a um livro que recupera um elo entre tradições literárias de dois países.