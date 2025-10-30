De país em país, ela somou mais de 800 dias no Top 10 da Netflix — e a 4ª temporada estreou hoje

É o início de uma nova era. Ainda que “The Witcher” continue, a saída de Henry Cavill — depois de as gravações terem sido paralisadas por duas vezes, devido à pandemia de covid-19, entre 2020 e 2022, e à greve dos roteiristas, em 2023 —, marca um divisor de águas daqueles na série, que deve, sim, boa parte de seu êxito ao carisma magnético do astro, bem distribuído entre carrancas quase doces e sorrisos sempre irônicos. Foi essa a tônica que por três temporadas fez com que todo mundo permanecesse interessado nas tantas desventuras de Geralt de Rivia, o personagem-título, o bruxo mais falado da cultura pop hoje. Nos três episódios finais da etapa anterior, a célebre peruca branca tremia sobre o crânio do intérprete que fez de Geralt um símbolo de renovação nas histórias sobre criaturas de um mundo fantástico, além de transformar Aretuza, sede da escola de magia para jovens feiticeiras, num lugarzinho que evoca boas lembranças. Agora é Liam Hemsworth quem assume o posto, numa manobra cheia de riscos, que fere suscetibilidades e exalta os ânimos.

Correu o boato de que Cavill entregou os pontos por não aguentar mais o volume de reviravoltas de seu personagem, o que quer dizer, por óbvio, ainda mais trabalho (leia-se gravações fora do previsto, extras e, o pior, ter de abrir de mão de papéis mais, digamos, estimulantes). Se ele se cansou das encrencas de Geralt, sem dúvida um tiro certeiro da Netflix parido do romance homônimo que o polonês Andrzej Sapkowski publicara em 1986, há muita gente que ainda aposta na força do grandão. Os oito episódios da nova fase da série miram “Um Pequeno Sacrifício” (1992), conto do autor em que o Bruxo investiga uma sequência de ataques perpetrados por súcubos e sereias numa vila litorânea. Mais uma vez, Geralt encontra-se no meio do fogo cruzado, lutando contra monstros ao passo que é visto com reservas pelos seres humanos. Hemsworth mantém esse ar de maior abandonado com que seu antecessor definiu o personagem, mas vai dando um toque pessoal a Geralt, em especial nas cenas mais evocativas. Emiel Regis, o barbeiro-cirurgião interpretado por Laurence Fishburne, é uma grata surpresa ao oferecer contraponto ao desempenho eminentemente corporal do protagonista, e Leo Bonhart, o caçador de recompensas de Sharlto Copley, testa o bom-mocismo noir de Geralt, esse nosso adorável carniceiro.

Série: The Witcher — 4ª temporada

Criação: Lauren Schmidt Hissrich

Anos: 2019-2025

Gêneros: Drama, ação, fantasia

Nota: 8/10