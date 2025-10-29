Thriller viciante com Anthony Hopkins e Ryan Gosling, na Netflix, que você vai querer devorar Divulgação / Metropolitan FilmExport

Thriller viciante com Anthony Hopkins e Ryan Gosling, na Netflix, que você vai querer devorar

Helena Oliveira
Por Helena Oliveira
em Filmes

Alguns homens confundem genialidade com poder. Ted Crawford (Anthony Hopkins), por exemplo, acredita que inteligência é licença para brincar com a vida alheia, e o filme “Um Crime de Mestre” transforma esse tipo de desvio narcisista em espetáculo. O que começa como um crime à queima-roupa, cometido com a frieza calculada de quem desmonta uma máquina, logo se revela um duelo onde o ego dita as regras e a moral é mero adorno. E o mais curioso é que, durante boa parte da história, tendemos a acompanhar o jogo com um sorriso ladeado de culpa: há algo fascinante em observar um homem que pensa dominar até as falhas do próprio destino.

O filme investe na tensão entre dois predadores que ainda não decidem quem será a presa. De um lado, Crawford, milionário autodidata, inventor, alguém que transformou intelecto em fortaleza. Do outro, Willy Beachum (Ryan Gosling), jovem promotor de carreira meteórica, tão apaixonado pelo próprio sucesso que chega a esquecer que justiça não é troféu para pendurar na estante. Os dois são reflexos distorcidos do mesmo impulso: vencer para provar que podem. O caso jurídico vira coliseu, e cada audiência parece um golpe bem ensaiado para ferir o orgulho, não a lei.

Há um componente quase filosófico nessa disputa. Crawford opera com a precisão dos que acreditam que o mundo é um grande tabuleiro, e que tudo pode ser calculado, inclusive o que resta de vida em uma mulher traída e silenciada em uma cama de hospital. Ele comete o crime assumidamente, entrega a arma, confessa como quem apenas apresenta um equívoco mecânico engraçadinho. Beachum, por sua vez, encara essa confiança excessiva como uma afronta pessoal: seu histórico de vitórias dá a ele a ilusão de que nunca será derrubado. A queda, quando vem, não é apenas profissional, é existencial.

O design luxuoso da narrativa não é gratuito. Carros polidos, escritórios que brilham sob luz artificial e ternos que jamais amarrotam: tudo forma uma espécie de mise-en-scène do capitalismo meritocrático, onde quem possui mais recursos acredita possuir também a verdade. A estética da ostentação não está ali só para encantar o espectador; ela denuncia a crença de que a justiça é acessório de quem pode comprá-la. O tribunal vira vitrine, a lei, espetáculo, e nós, público, cúmplices seduzidos.

Anthony Hopkins se diverte como Crawford com um magnetismo perigoso. Há nele algo que lembra um demiurgo cansado de não ser reconhecido. Cada expressão soa como provocação: tente me alcançar. Já Ryan Gosling encontra em Beachum um terreno fértil para explorar a ironia de um homem que descobre ser menos brilhante do que imaginava. A transformação do personagem, do profissional autossuficiente ao sujeito obcecado em derrubar um criminoso que o humilhou, é uma das peças mais instigantes do filme. Um arco que retira dele a vaidade e o devolve à humanidade.

Se existe fraqueza, ela nasce quando o roteiro tenta introduzir um romance que evapora antes de começar, como se o próprio filme percebesse que qualquer distração afetiva diminuiria a intensidade da disputa. No fundo, “Um Crime de Mestre” não é história de amor, mas da erotização da inteligência: o desejo aqui é vencer, subjugar, provar que o outro não é tão invencível quanto parece.

Ainda que alguns twists sejam previsíveis para olhares mais atentos, o prazer está menos na surpresa e mais no caminho até ela. A justiça no filme não chega como resposta heroica, mas como consequência de pequenas rachaduras que o orgulho não conseguiu vedar. Crawford, afinal, acreditava ter projetado um crime impossível de punir. Mas até os engenheiros mais brilhantes cometem um erro banal: subestimam aquilo que não podem controlar. Pessoas, por exemplo.

“Um Crime de Mestre” deixa um pensamento incômodo no ar: a linha que separa ética e vaidade é tão frágil quanto o vidro que Crawford domina com maestria. E quando ela trinca, a verdade aparece não porque alguém é mais inteligente, mas porque o controle absoluto é ficção, e toda ficção, cedo ou tarde, desaba sob o peso da realidade.

Filme: Um Crime de Mestre
Diretor: Gregory Hoblit
Ano: 2007
Gênero: Crime/Drama/Suspense
Avaliação: 8/10 1 1
★★★★★★★★★★
Veja também