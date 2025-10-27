A Netflix esconde um dos filmes mais estranhos e hipnotizantes de Willem Dafoe

Um roubo a um apartamento de alto padrão dá errado, e o intruso fica trancado sem água, com a temperatura descontrolada e sem perspectiva de resgate. O lugar, repleto de obras de arte e automações domésticas, torna-se um território hostil que exige improviso constante para conseguir comer, dormir e manter a lucidez. É nesse cenário que “Dentro” se desenvolve, estrelado por Willem Dafoe e dirigido por Vasilis Katsoupis. Com quase toda a ação limitada ao imóvel, a narrativa acompanha a tentativa de sobrevivência do personagem enquanto o espaço se deteriora e os recursos minguam.

A premissa direta concentra a atenção sobre gestos e objetos. Geladeira, sprinklers, fechaduras e câmeras deixam de ser comodidades e passam a ditar ritmo, alimentação e saúde. O apartamento tem a aparência de galeria privada, com instalações, quadros e esculturas de alto valor. O assaltante, impedido de sair, precisa negociar com o que encontra: utensílios, móveis, fragmentos de tecnologia. Em vez de alívio, o acumulado de riqueza estética impõe frustração prática, pois quase nada ali foi pensado para sustentar um corpo em confinamento prolongado.

Willem Dafoe encarna um sujeito meticuloso, cuja disciplina inicial se desfaz com a fome, a sede e a febre. O rosto emagrecido, os movimentos cuidadosos que cedem a gestos trêmulos, o olhar que alterna cálculo e alucinação compõem a linha dramática central. Como praticamente não há interlocução, a voz do personagem — resmungos, constatações, pequenas preces — revela estados mentais sem recorrer a explicações excessivas. A performance sustenta a atenção mesmo quando as ações se repetem, porque cada tentativa traz um risco novo: corte, queda, queimadura, desmaio.

Katsoupis filma o apartamento como organismo que reage. A variação de luz indica passagem do tempo e sugere a altura do prédio, reforçando o isolamento físico e social. A câmera alterna planos fixos longos com deslocamentos contidos, sempre preservando no quadro a relação entre corpo e objeto. Quando a água escorre, quando a comida estraga, quando a eletricidade falha, o registro visual enfatiza textura e temperatura. O espectador acompanha uma espécie de diário material, no qual qualquer mudança — um barulho de mecanismo, uma sombra na porta — pode indicar chance de saída ou novo obstáculo.

O desenho de som tem papel central nessa experiência. Sinais eletrônicos, bipes, rangidos e o eco de passos sobre superfícies rígidas compõem a trilha sensorial. Há música em dosagem contida, quase sempre subordinada aos ruídos do ambiente. Essa escolha reforça a ideia de que o espaço dita a partitura. Quanto menos recursos restam ao protagonista, mais evidente fica o peso dos sons mecânicos, que se confundem com cansaço e alucinação. A audição funciona como alerta e castigo, e pequenos silêncios ganham valor de descoberta.

A arte presente no local não aparece como adorno gratuito. Peças e quadros também orientam ações e pensamentos. Em certos momentos, o personagem tenta extrair utilidade de materiais que, em princípio, foram concebidos para contemplação. Em outros, as obras funcionam como companhia muda, contraponto afetivo ao desamparo. O filme questiona, com pragmatismo, quanto a cultura vale quando a sobrevivência depende de soluções imediatas. O que se impõe não é uma condenação fácil do luxo, mas uma observação: a beleza, descolada das necessidades, pode falhar em dar resposta ao corpo exausto.

A montagem privilegia processos. Sequências de tentativa e erro mostram a aprendizagem forçada de uma vida sem manual: medir uma parede, improvisar escadas, planejar a economia de calorias. O tempo elástico, com pausas e repetições, comunica desgaste sem recorrer a atalhos verbais. Esse andamento pode soar austero, mas permite notar transformações graduais, do estado do apartamento ao estado do personagem. O cenário, antes impecável, acumula marcas, sujeira e remendos, e essa paisagem de restos serve de espelho para a mente do intruso.

A fotografia explora contrastes entre branco clínico, vidros translúcidos e zonas de sombra. A cada dia de confinamento, novas manchas, adesivos improvisados e gambiarras alteram a aparência dos cômodos. A sensação de altura, presente nas janelas, produz desejo e risco. O trabalho com profundidade de campo ressalta distâncias curtas que parecem intransponíveis — um teto a poucos metros, uma claraboia, uma porta travada. Nada disso recorre a explicações externas; tudo está na maneira como a imagem valoriza superfícies, ângulos e quedas de luz.

Mesmo restrito, o enredo alcança temas amplos. A solidão, a culpa sugerida pelo fracasso do roubo, a fantasia de reconhecimento que acompanha o ato de colecionar e de criar, tudo isso aparece filtrado pelo cansaço e pela necessidade. “Dentro” observa o desejo de deixar marca: desenhos na parede, pilhas organizadas, tentativas de erguer estruturas frágeis que anunciam esperança. A cada pequena conquista — uma colherada de alimento, um minuto de água, um respiro mais fundo — renova-se a possibilidade de seguir.

O olhar sobre o consumo de energia, água e comida adiciona camada social mensurável. O luxo não elimina a dependência de sistemas básicos; basta uma falha para que o conforto vire ameaça. O apartamento, pensado para ostentar e proteger, revela-se incapaz de sustentar a vida quando redes externas falham. A acumulação de objetos raros contrasta com a escassez de itens banais, e dessa contradição nasce a tensão que move o filme. A riqueza material, sem circulação, perde função pública, e o personagem confronta esse vazio contando horas, passos e goles.

Há riscos nesse projeto: a repetição de tarefas, a insistência em símbolos, a quase ausência de coadjuvantes. A direção reduz essas arestas com observação minuciosa do gesto e com abertura para humor discreto, presente em soluções absurdas que não quebram a lógica da situação. Pequenas ironias — um alarme que toca no pior momento, uma máquina que decide funcionar quando não serve mais — oferecem respiro sem dissolver a gravidade do quadro.

Quando o desfecho se aproxima, o interesse permanece nas consequências humanas do confinamento. Não há lição explícita, e a pergunta que fica não depende de surpresa: o que a necessidade transforma em criação, e o que essa criação custou ao corpo que a produziu. A última imagem aponta para uma possibilidade que não se pode verificar ali, naquele instante, e esse intervalo cabe ao público preencher com os dados acumulados pela própria experiência de observação.