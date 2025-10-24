Do mesmo diretor de “Onze Homens e Um Segredo”, thriller com Michael Fassbender é um dos mais vistos do Prime Video no mundo

“Código Preto” parece, de começo, um thriller de espionagem convencional, mas se revela, na medida em que se desenrola, como uma reflexão sobre o exercício do poder e as distorções éticas que a obsessão pelo controle inevitavelmente provoca. O roteiro, estruturado por David Koepp, constrói uma narrativa que, embora não dispense os elementos tradicionais do gênero: códigos, suspeitos e traições, concentra-se mais na lógica interna das decisões dos personagens do que em sequências de ação espetaculares. Desde o início, fica evidente que a tensão dramática não reside na velocidade ou na coreografia, mas na dinâmica moral e na análise das relações humanas submetidas a pressões extremas.

A trama acompanha George (Michael Fassbender) e Kathryn (Cate Blanchett), um casal de agentes secretos cuja aliança pessoal e profissional é medida por uma combinação de lealdade e desconfiança calculada. O casamento, neste contexto, assume um valor quase simbólico: é simultaneamente abrigo e campo de batalha, onde os afetos se misturam à obrigação e à vigilância constante. George, com sua capacidade de identificar mentiras, opera como um observador racional, cuja metodologia se aproxima da lógica dedutiva de um filósofo aplicado às relações humanas. Kathryn, por sua vez, representa a complexidade do agente inserido no jogo do poder: sua eficácia não se limita às missões, mas se estende à manipulação estratégica de informações dentro de uma rede de lealdades voláteis. A interação entre os dois não é romance idealizado; é um estudo de poder pessoal, de controle e vulnerabilidade mútua.

O elemento central que impulsiona a narrativa é o Severus, um código sofisticado com potencial de manipular armamentos nucleares. Mais do que um dispositivo de trama, ele funciona como metáfora do poder técnico absoluto, cuja ameaça está não apenas na destruição física, mas na instabilidade moral que introduz nos indivíduos que o manipulam. A investigação de George para identificar o traidor interno da agência, entre Clarissa, Freddie, Stokes e Zoe, evidencia uma lógica de suspeita que, paradoxalmente, exige tanto rigor intelectual quanto flexibilidade estratégica. Cada suspeito não é apenas um obstáculo narrativo; é um vetor para examinar as motivações humanas, os conflitos de interesse e as fragilidades que o poder institucional amplifica.

A construção narrativa evita a linearidade típica de thrillers mais convencionais. O espectador é convidado a seguir o fluxo racional do protagonista, decodificando pistas e avaliando comportamentos como se participasse de um experimento de análise ética aplicada. Isso torna a experiência menos sobre o espetáculo e mais sobre a interação entre causa e efeito, entre decisão e consequência. “Código Preto” adota uma forma de suspense intelectual: não se trata de criar picos de adrenalina com perseguições ou explosões, mas de provocar reflexão sobre a natureza da confiança, da lealdade e da mentira em ambientes onde tudo é calculado e nada é acidental.

A direção de Soderbergh reforça esta perspectiva. Ao assumir múltiplas funções, direção, edição, cinematografia, o cineasta mantém um controle rigoroso sobre o ritmo e a atmosfera, evitando exageros visuais que poderiam diluir a tensão moral e racional da história. A escolha de uma iluminação difusa, que lembra thrillers da década de 1960, não é apenas estilística: ela materializa a opacidade das informações e a ambiguidade das intenções, sugerindo que a clareza nunca é totalmente alcançável em um jogo de poder tão complexo. O resultado é um espaço narrativo em que cada gesto, cada pausa e cada olhar carregam significado estratégico.

Não obstante, o filme enfrenta limitações inerentes ao gênero e à própria construção de roteiro. Há momentos em que a densidade intelectual e a verbosidade da investigação ameaçam a fluidez dramática, e o espectador deve investir atenção constante para acompanhar a rede de relações e motivações. No entanto, essa exigência é deliberada: “Código Preto” não busca entretenimento passivo, mas engajamento ativo. A tensão reside justamente na necessidade de acompanhar raciocínios e deduções complexas, o que transforma a experiência em um teste de percepção e julgamento moral.

“Código Preto” é um estudo filosófico sobre a agência humana dentro de estruturas de poder altamente codificadas. Ele desafia o espectador a avaliar não apenas quem é culpado ou inocente, mas o que significa agir com consciência e estratégia em contextos que exigem ética calculada. É uma narrativa que privilegia a lógica sobre o espetáculo, a análise sobre a surpresa, e que se torna memorável por essa escolha. No panorama contemporâneo do cinema de espionagem, funciona como um lembrete de que, por trás do glamour e da aparência de controle, reside sempre uma complexidade ética que nenhum truque técnico ou figurino sofisticado pode ocultar.